सरकारले तोक्यो वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य

गत वर्ष सरकारले वर्षे धानको मोटाको ३ हजार ४ सय १० र मध्यमको ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १२:५८

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

गत वर्ष सरकारले वर्षे धानको मोटाको ३ हजार ४ सय १० र मध्यमको ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

धानको समर्थन मूल्य
प्रधानसेनापति भन्छन्- द्रूतमार्गको काम समयमै सक्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं

अन्तर्राष्ट्रिय पावरलिफ्टिङ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा

एमआरपी कार्यान्वयनमा अडिग वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दहालको सरुवा

तीन दिनपछि बढ्यो सेयर बजार, कारोबारमा सुधार

दयाहाङ राई अभिनित ‘मिरमिरे’को छायांकन सकियो

कृषिमन्त्री भन्छन्- कोलकातामा मल रोकिंदा नेपालमा अभाव

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

