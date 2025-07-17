+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्यबाट सभापति बनाउने कांग्रेसको तयारी

रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा नयाँ व्यक्ति पठाउने विषयमा कांग्रेसमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा प्राप्त हुने उक्त पदमा राज्य व्यवस्था समितिका कांग्रेस सांसदबाट नै सभापति बनाउने तयारी गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १२:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन्।
  • कांग्रेसले खतिवडाको राजीनामापछि उक्त समिति सभापति पदमा नयाँ व्यक्ति पठाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।
  • सभापतिमा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, सरिता प्रसाईं, हृदयराम थानी र अम्बिका बस्नेत मध्येबाट एक जनालाई चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

२९ साउन, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा सम्भावित व्यक्तिहरूबारे नेपाली कांग्रेसमा चर्चा सुरु भएको छ ।

संघीय निजामति विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हेरफेरमा खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने संसदीय समितिले ठहर गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिएको पदमा नयाँ व्यक्ति पठाउने विषयमा कांग्रेसमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा प्राप्त हुने उक्त पदमा राज्य व्यवस्था समितिका कांग्रेस सांसदबाट नै सभापति बनाउने तयारी गरिएको छ ।

उक्त समितिमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू ईश्वरी न्यौपाने, रामहरि खतिवडा, दिलेन्द्र बडू, सरिता प्रसाईं हृदयराम थानी र अम्बिका बस्नेत सदस्य छन् ।

समिति सभापतिमा दोस्रो तहका कुनै एक नेता पठाउने तयारी कांग्रेसले गरेको छ । महामन्त्री शर्माको चर्चा चलेपछि उनले त्यसको खण्डन गरेका छन् । शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिमाको सभापति को बनाउने कुरामा म लाग्ने हो । आफू बन्ने भन्ने कुरामा लाग्ने नै होइन । विश्वप्रकाश शर्माले इच्छा राखेको भए रामहरि खतिवडा बनेकै बेलामा बन्थ्यो नि त ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका ९ सांसद छन् । शीर्ष तहका नेताहरूको रुचि नहुनु, खतिवडाले राजीनामा दिएका र ईश्वरी न्यौपाने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति समेत रहेकाले बाँकी अन्य सांसदबाट सभापतिको खोजी गरिने भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अर्को समितिको सदस्य समेत रहन सक्ने भएकाले न्यौपाने फरक समितिमा सभापति छन् ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार बाँकी चार मध्येबाट एक जना सभापति बनाउने गरी अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । दिलेन्द्र बडू, सरिता प्रसाईं, हृदयराम थानी र अम्बिका बस्नेत मध्येबाट समिति सभापति हुने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेस राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस सधैं नवप्रवर्तन र रुपान्तरणको पक्षमा छ : शेरबहादुर देउवा

कांग्रेस सधैं नवप्रवर्तन र रुपान्तरणको पक्षमा छ : शेरबहादुर देउवा
कांग्रेसको किचलोले बागमतीमा फुकेन मन्त्री नियुक्तिको गाँठो

कांग्रेसको किचलोले बागमतीमा फुकेन मन्त्री नियुक्तिको गाँठो
कांग्रेस सरकारमा हुँदा लागू भएका नीतिले जनतालाई प्रविधिको पहुँचमा ल्यायो : देउवा

कांग्रेस सरकारमा हुँदा लागू भएका नीतिले जनतालाई प्रविधिको पहुँचमा ल्यायो : देउवा
राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले दिए राजीनामा

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले दिए राजीनामा
रविको कारागार स्थानान्तरण नहुनु दु:खद मात्रै होइन, नबुझिँदो छ : कांग्रेस सांसद केसी

रविको कारागार स्थानान्तरण नहुनु दु:खद मात्रै होइन, नबुझिँदो छ : कांग्रेस सांसद केसी
लैंगिक संवेदनशीलता कुनै दल विशेषको होइन : देउवा

लैंगिक संवेदनशीलता कुनै दल विशेषको होइन : देउवा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित