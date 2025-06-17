एमआरपी कार्यान्वयनमा अडिग वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दहालको सरुवा

२९ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल सरुवा भएका छन् ।
सरकारले दहाललाई सोमबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरेको हो । २१ साउन २०८१ मा दहालले विभागको महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै दहाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भएका हुन् ।
२०७३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सहसचिवमा सिफारिस भएपछि दहालले पहिलो जिम्मेवारी नै वाणिज्य विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । दहाल महानिर्देशक भएर आएपछि सोही एमआरपी कडाइसाथ लागु गर्न उनी कडिकडाउ साथ प्रस्तुत भएका थिए ।
एमआरपी अनिवार्य लागु तथा बजार अनुगमन कडाइ गर्दै एआरपी लेबल नलगाउने व्यवसायीलाई विभागले दैनिक जरिबाना तिराउँदै आएको छ । एमआरपीमा कडाइ गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
