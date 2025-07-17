+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

को हुन् ‘कोशेढुंगा’मा सुरक्षासँग जोडी बाँधेका मञ्जिल ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते २०:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'कोशेढुंगा' भदौ १२ गते रिलिज हुँदैछ र यसमा सुरक्षा पन्त र मञ्जिलकुमार शीर्ष भूमिकामा छन्।
  • सरोज पौडेलको निर्देशनमा बनेको यो महिला प्रधान फिल्मको छायांकन स्याङ्जाको आँधिखोला, त्रिवेणी र सिरुबारी क्षेत्रमा गरिएको छ।
  • सेभेन सिज इन्टरनेसनलले फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वितरण गर्दैछ र कतिवटा मुलुकबाट रिलिज हुन्छ भन्ने यकिन छैन।

काठमाडौं । फिल्म ‘कोशेढुंगा’ अहिले चर्चामा छ । ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’का निर्देशकको आगामी फिल्म भएकाले पनि दर्शक र फिल्म वृत्तमा यो प्रोजेक्ट प्रतीक्षित छ ।

महिलाप्रधान यो फिल्म तीजको छेकोमा हलमा आउनेछ । संवेदना र सन्देश बोकेको यो फिल्म महिलाप्रधान विषयवस्तुमा आधारित छ भन्ने कुरा यसका प्रवर्धन सामाग्रीले पुष्टि गर्छन् ।

शीर्ष भूमिकामा अभिनेत्री सुरक्षा पन्त छिन् । यथार्थपरक चरित्रमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने छवि बनाएकी सुरक्षाको शीर्ष भूमिका भएकाले यसको चरित्र चित्रण उत्कृष्ट हुनेमा दर्शक आशावादी छन् ।

उनको अपोजिटमा अभिनय गर्ने कलाकारबारे पनि दर्शकीय कौतुहलता छ । फिल्ममा पन्तको अपोजिटमा मञ्जिलकुमारले अभिनय गरेका छन् ।

नाटक अभिनयको पृष्ठभूमि सँगालेका उनी यो फिल्ममा शीर्ष भूमिकामा छन् । ग्रामीण चरित्रमा उनी प्रस्तुत छन् । सार्वजनिक भएका टिजर पोस्टर र गीतमा मञ्जिलको पहिलो झलक हेर्दा रजतपटमा पनि उनी दमदार छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चितवनका कुमारको लागि ‘कोशेढुंगा’ डेब्यु फिल्म हो । ‘अभिनयमा रुचि रहेको अवस्थामा मैले राम्रो कथा र टिम पाएँ, त्यसैले यो फिल्ममा अभिनय गरेँ’ मन्जिल भन्छन्, ‘ऐतिहासिक सिनेमाका निर्देशक र अब्बल र अनुभवी कलाकारसँग काम गर्न पाएँ, यो मेरा लागि ठूलो मौका हो ।’

दर्शकलाई नबिझाउने खालको अभिनय गरेको उनको दाबी छ । अनुभवी र सफल निर्देशक तथा कलाकारसँग आफूले सहकार्य गर्ने मौका पाएको बताउँदै उनले सक्दो प्रयास गरेका बताए ।

सरोज पौडेलको निर्देशन रहेको यो फिल्म भदौ १२ गते रिलिज हुँदै छ । छायांकन स्याङ्जाको आँधिखोला, त्रिवेणी र सिरुबारी क्षेत्रमा गरिएको छ ।

नरदेवी फिल्मसको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा आर्यन सिग्देल, ऋचा शर्मा, नीति शाह, प्रवीण खतिवडा, सरोज खनाल, विशाल पहाडी, हिउँवाला गौतम, दिनेश काफ्ले, लोकमणि सापकोटालगायतको अभिनय छ ।

निर्मातामा प्रेविल कँडेल र किशोर अनुराग छन् । कार्यकारी निर्माता दिनेश खड्का हुन् । फिल्मलाई सेभेन सिज इन्टरनेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वितरण गर्दैछ । फिल्म कतिवटा मुलुकबाट रिलिज हुन्छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी रहेको वितरक रमेश ढकालले बताए ।

कोशेढुंगा मञ्जिलकुमार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘बक्सअफिस अंकलाई नै सफलताको बिन्दु मान्दिँन, दर्शकमा पर्ने प्रभाव मुख्य हो’

‘बक्सअफिस अंकलाई नै सफलताको बिन्दु मान्दिँन, दर्शकमा पर्ने प्रभाव मुख्य हो’
फिल्म ‘कोसेढुंगा’को तीज गीत ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ सार्वजनिक

फिल्म ‘कोसेढुंगा’को तीज गीत ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ सार्वजनिक
‘कोशेढुंगा’ तीजमा विश्वभर रिलिज हुने

‘कोशेढुंगा’ तीजमा विश्वभर रिलिज हुने
‘पूर्णबहादुरको सारंगी’का निर्देशकको नयाँ फिल्मले पुरा गर्ला दर्शकीय अपेक्षा ?

‘पूर्णबहादुरको सारंगी’का निर्देशकको नयाँ फिल्मले पुरा गर्ला दर्शकीय अपेक्षा ?
सुरक्षा पन्तले च्यासलबाट थालिन् ‘कोशेढुंगा’को छायांकन

सुरक्षा पन्तले च्यासलबाट थालिन् ‘कोशेढुंगा’को छायांकन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित