ब्लड मनीको कथामा बनेको ‘कोशेढुंगा’लाई सकारात्मक प्रतिक्रिया

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २१:५३

  • फिल्म ‘कोशेढुंगा’ शुक्रबार रिलिज भएको छ र निर्माताले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताएका छन्।
  • निर्देशक सरोज पौडेलले चलचित्रले उच्च अकुपेन्सी पाएको र वर्ड अफ माउथले हाउसफूल हुने बताए।
  • फिल्मले ब्लड मनीको कथा उठान गरेको छ र प्रिमियरमा नेपाली घरघरको कथा लिएर प्रशंसा पाएको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘कोशेढुंगा’ले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । शुक्रबार रिलिज भएको फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको निर्माताको भनाइ छ ।

‘जति पनि दर्शकले चलचित्र हेर्नु भएको छ, एकदम राम्रो भनिरहनुभएको छ । मन छुने चलचित्र भन्नुभएको छ’ निर्देशक सरोज पौडेलले भने, ‘जति शो पाएको छ, दुवै दिन उच्च अकुपेन्सीमा चलिरहेको छ ।’

उनले क्रमशः अकुपेन्सी बढ्दै गएको बताए । ‘शनिबारबाट वर्ड अफ माउथका कारण कोशेढुंगा हाउसफूल हुने पक्का देखिएको छ’ उनले भने, ‘हामी समीक्षात्मक रूपमा दर्शकबाट सफल भइसक्यौँ, अब त्यही अनुसार हलमा दर्शकको पनि साथ रहनेमा ढुक्क छौँ ।’

बुधबार गरिएको प्रिमियरमा पनि यो फिल्मले प्रशंसा बटुलेको थियो ।

ब्लड मनी (क्षतिपूर्ति रकम)को कथा उठान गरेको फिल्मले प्रिमियरमा हरेक नेपालीको घरघरको कथा लिएर ‘कोशेढुंगा’ आएको भन्दै तारिफ पाएको थियो । यस्तै प्रतिक्रिया हलबाट पनि आएको निर्देशक पौडेलले बताए ।

नरदेवी फिल्मसको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा सुरक्षा पन्त, मन्जिल कुमार, आर्यन सिक्देल, ऋचा शर्मा, नीति शाह, प्रवीण खतिवडा, सरोज खनाल, विशाल पहाडी, लोकमणि सापकोटा, हिउवाला गौतम, सिर्जना अधिकारी, शेखर चापागाई, दिनेश काफ्ले, सिरु विष्ट, स्नेहा जोशी, सुबलमणि सापकोटा, सविता रेग्मीलगायतको अभिनय छ ।

निर्मातामा प्रेविल कँडेल र किशोर अनुराग छन् । कार्यकारी निर्माता दिनेश खड्का हुन् । बाबु श्रेष्ठले छायांकन गरेको फिल्मलाई सुरेन्द्र पौडेलले सम्पादन गरेका छन् ।

गीतमा रिदम कँडेल र आशिष अविरलको संगीत छ । यो फिल्मलाई सेभेन सिज इन्टरटेनमेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रिलिज गरेको छ ।

कोशेढुंगा ब्लड मनी
