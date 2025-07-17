‘कोशेढुंगा’को ट्रेलर : पारिवारिक सम्बन्ध र नोकझोंकको मर्मस्पर्शी कथा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्देशक सरोज पौडेलको आगामी फिल्म 'कोशेढुंगा'को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ।
- फिल्मको कथावस्तु पारिवारिक सम्बन्ध, उल्झन र दाम्पत्य जीवनका अँध्यारा–उज्याला आयाममा आधारित छ।
- 'कोशेढुंगा' फिल्म १२ भदौ २०७९ मा प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।
काठमाडौं । सर्वकालिन ब्लकबस्टर फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ फेम्ड निर्देशक सरोज पौडेलको आगामी फिल्म ‘कोशेढुंगा’को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
३ मिनेट ४३ सेकेन्डको ट्रेलरले कथावस्तु, चरित्र चित्रण र मनोविज्ञानबारे खुलासा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । ट्रेलर हेर्दा फिल्मको कथावस्तु पारिवारिक सम्बन्ध, उल्झन, दाम्पत्य जीवनका अँध्यारा–उज्याला आयामको कथावस्तुमा बनेको बुझ्न सकिन्छ ।
ग्रामीण परिवेशमा छायांकन गरिएको फिल्मको ट्रेलरमा शीर्ष कलाकार सुरक्षा पन्त, आर्यन सिग्देल, प्रवीण खतिवडा, ऋचा शर्मा, नीति शाह, मञ्जिलकुमार, सरोज खनाल लगायत चित्रण छन् ।
निर्देशक पौडेलकै पटकथा रहेको फिल्मलाई प्रबिल कँडेल र किशोर अनुरागले निर्माण गरेका हुन् । दिनेश खड्का कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् ।
निर्माणमा नरेदवी फिल्म्स र सारंगी फिल्म्सले सहकार्य गरेका छन् । सेभेन सिज इन्टरनेसनलले फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रिलिज गर्दैछ ।
‘कोशेढुंगा’ तीजको छेकोमा १२ भदौ (२८ अगस्ट)मा प्रदर्शन तयारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4