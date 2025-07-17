+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘कोशेढुंगा’को ट्रेलर : पारिवारिक सम्बन्ध र नोकझोंकको मर्मस्पर्शी कथा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते ११:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक सरोज पौडेलको आगामी फिल्म 'कोशेढुंगा'को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्मको कथावस्तु पारिवारिक सम्बन्ध, उल्झन र दाम्पत्य जीवनका अँध्यारा–उज्याला आयाममा आधारित छ।
  • 'कोशेढुंगा' फिल्म १२ भदौ २०७९ मा प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।

काठमाडौं । सर्वकालिन ब्लकबस्टर फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ फेम्ड निर्देशक सरोज पौडेलको आगामी फिल्म ‘कोशेढुंगा’को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।

३ मिनेट ४३ सेकेन्डको ट्रेलरले कथावस्तु, चरित्र चित्रण र मनोविज्ञानबारे खुलासा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । ट्रेलर हेर्दा फिल्मको कथावस्तु पारिवारिक सम्बन्ध, उल्झन, दाम्पत्य जीवनका अँध्यारा–उज्याला आयामको कथावस्तुमा बनेको बुझ्न सकिन्छ ।

ग्रामीण परिवेशमा छायांकन गरिएको फिल्मको ट्रेलरमा शीर्ष कलाकार सुरक्षा पन्त, आर्यन सिग्देल, प्रवीण खतिवडा, ऋचा शर्मा, नीति शाह, मञ्जिलकुमार, सरोज खनाल लगायत चित्रण छन् ।

निर्देशक पौडेलकै पटकथा रहेको फिल्मलाई प्रबिल कँडेल र किशोर अनुरागले निर्माण गरेका हुन् । दिनेश खड्का कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् ।

निर्माणमा नरेदवी फिल्म्स र सारंगी फिल्म्सले सहकार्य गरेका छन् । सेभेन सिज इन्टरनेसनलले फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रिलिज गर्दैछ ।

‘कोशेढुंगा’ तीजको छेकोमा १२ भदौ (२८ अगस्ट)मा प्रदर्शन तयारीमा छ ।

कोशेढुंगा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

को हुन् ‘कोशेढुंगा’मा सुरक्षासँग जोडी बाँधेका मञ्जिल ?

को हुन् ‘कोशेढुंगा’मा सुरक्षासँग जोडी बाँधेका मञ्जिल ?
‘बक्सअफिस अंकलाई नै सफलताको बिन्दु मान्दिँन, दर्शकमा पर्ने प्रभाव मुख्य हो’

‘बक्सअफिस अंकलाई नै सफलताको बिन्दु मान्दिँन, दर्शकमा पर्ने प्रभाव मुख्य हो’
फिल्म ‘कोसेढुंगा’को तीज गीत ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ सार्वजनिक

फिल्म ‘कोसेढुंगा’को तीज गीत ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ सार्वजनिक
‘कोशेढुंगा’ तीजमा विश्वभर रिलिज हुने

‘कोशेढुंगा’ तीजमा विश्वभर रिलिज हुने
‘पूर्णबहादुरको सारंगी’का निर्देशकको नयाँ फिल्मले पुरा गर्ला दर्शकीय अपेक्षा ?

‘पूर्णबहादुरको सारंगी’का निर्देशकको नयाँ फिल्मले पुरा गर्ला दर्शकीय अपेक्षा ?
सुरक्षा पन्तले च्यासलबाट थालिन् ‘कोशेढुंगा’को छायांकन

सुरक्षा पन्तले च्यासलबाट थालिन् ‘कोशेढुंगा’को छायांकन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित