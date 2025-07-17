आँधी ल्याएका बलिउडको ‘सैयारा’ र हलिउडको ‘सुपरम्यान’ ओटीटीमा कहिले आउँछन् ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउडको फिल्म ‘सैयारा’ सेप्टेम्बर १२ मा नेट्फिल्क्समा ओटीटी रिलिज हुने भएको छ।
- हलिउडको ‘सुपरम्यान’ फिल्म अगस्ट १५ देखि अमेजन प्राइम भिडियो, एप्पल टिभी र फ्यान्डाङ्गो एट होममा स्ट्रिमिङ उपलब्ध हुनेछ।
- ‘सुपरम्यान’ सेप्टेम्बर २३ देखि फोरके युएचडी र ब्लु रे डिभडी संस्करणमा पनि उपलब्ध हुनेछ।
काठमाडौं । बलिउडको बहुचर्चित फिल्म ‘सैयारा’ र हलिउडको बहुचर्चित ‘सुपरम्यान’ले ओटीटी रिलिजको घोषणा गरेका छन् । निर्माताले यी दुई फिल्म कहिले आउने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
अहान पाण्डे र अनित पड्डा स्टारर यशराज फिल्म्सको रोमान्टिक ड्रामा ‘सैयारा’ले हलमा उछाल ल्याइसकेको छ । दर्शक यो फिल्मलाई ओटीटीमा हेर्न समेत अधैर्य छन् ।
निर्माताका अनुसार ‘सैयारा’ सेप्टेम्बर १२ मा नेट्फिल्क्समा रिलिज हुनेछ । मोहित सुरी निर्देशित यो फिल्मले नेपालका हलमा समेत उछाल कमाइ गरिसकेको छ ।
यसैबीच, हालै हलमा रिलिज भएको हलिउडको बहुचर्चित सुपरहिरो फिल्मको ओटीटी रिलिज डेट पनि घोषणा भएको छ ।
द र्यापका अनुसार, ’सुपरम्यान’ (२०२५) अगस्ट १५ देखि अमेजन प्राइम भिडियो, एप्पल टिभी र फ्यान्डाङ्गो एट होममा अनलाइन स्ट्रिमिङको लागि उपलब्ध हुनेछ । अर्कोतर्फ, फिल्म सेप्टेम्बर २३ देखि फोरके युएचडी, ब्लु रे डिभडी संस्करणमा समेत उपलब्ध हुनेछ ।
यी दुवै फिल्म ओटीटी प्लाटफर्ममा बहुप्रतीक्षित हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4