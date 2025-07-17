+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘सुपरम्यान’ भिलेन टेरेन्स स्ट्याम्पको निधन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोल्डेन ग्लोब अवार्ड विजेता हलिउड अभिनेता टेरेन्स स्ट्याम्पको ८७ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ।
  • टेरेन्स स्ट्याम्पले 'सुपरम्यान' फ्रान्चाइजीमा जनरल डजको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र १९६२ मा अस्करमा मनोनित भएका थिए।
  • उनले सन्यासी जीवन अपनाएर कृष्णमूर्ति आश्रममा बसेका थिए र उनको मृत्युको कारण खुलाइएको छैन।

लस एन्जलस । गोल्डेन ग्लोब अवार्ड विजेता हलिउड अभिनेता टेरेन्स स्ट्याम्पको ८७ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ ।

टेरेन्स ‘सुपरम्यान’ फ्रान्चाइजीको खलपात्र जनरल डजको भूमिकामा परिचित छन् । यसबाहेक, उनी द हन्टेड मेन्सन र मर्डर मिस्ट्रीजस्ता लोकप्रिय फिल्ममा देखा परे ।

स्ट्याम्पको परिवारले मृत्युको बारेमा आधिकारिक नोट जारी गरेको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘टेरेन्स स्ट्याम्प एक अभिनेता र लेखक हुन् जसको उत्कृष्ट कामले हामी सबैको जीवनमा अमिट छाप छोड्नेछ ।’

‘उनको कला र कथाले धेरै वर्षसम्म मानिसलाई प्रेरणा दिनेछ । हामी यो कठिन समयमा गोपनीयताको लागि अनुरोध गर्दछौं’ नोटमा उल्लेख छ ।

स्ट्याम्पको प्रेम जीवन सधैं हेडलाइनमा रह्यो । उनले अभिनेत्री जूली क्रिस्टी र सुपरमोडल जीन स्रिम्टनलाई डेट गरे ।

जीनसँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि टेरेन्स भारत पुगे । कृष्णमूर्ति आश्रममा बस्न थाले । १६ नोभेम्बर १९७६ मा ओशोको सल्लाहमा सन्यासी बने ।

स्ट्याम्पको मृत्युको कारण खुलाइएको छैन । टेरेन्स १९६२ को फिल्म ‘बिली बड’को लागि अस्करमा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेतामा मनोनित भए ।

फिल्म ‘कलेक्सन’को लागि कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको पुरस्कार प्रदान गरियो । सन्् १९६२ को उक्त फिल्मको लागि उनले नव–अभिनेताको रुपमा गोल्डेन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त गरे ।

सन् २००२ मा ६४ वर्षको उमेरमा टेरेन्सले २९ वर्षीया एलिजाबेथ ओ’रोर्कसँग विवाह गरे । यद्यपि, ६ वर्ष पछि २००८ मा दुईको सम्बन्धविच्छेद भयो ।

सन् १९७८ मा, टेरेन्सले पहिलोपटक रिचर्ड डोनर निर्देशित फिल्म ‘सुपरम्यान’मा जनरल डजको भूमिका निर्वाह गरे । फिल्ममा क्रिस्टोफर रिभ्सले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरे ।

यसपछि, टेरेन्स सन् १९८० को दशकको ‘सुपरम्यान २’ र त्यसपछि सन् २००६ को ‘सुपरम्यान २’ फिल्म द रिचर्ड डोनर कटमा देखा परेका छन् ।

टेरेन्सलाई अन्तिम पटक सन् २०२१ को फिल्म ‘द लास्ट नाइट इन सोहो’मा देखिएको थियो ।

टेरेन्स स्ट्याम्प सुपरम्यान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तरुण दलले सार्वजनिक गर्‍यो महाधिवशेनको कार्यतालिका

तरुण दलले सार्वजनिक गर्‍यो महाधिवशेनको कार्यतालिका
एलिना चौहानलाई न्यूयोर्कमा डलरको वर्षा : स्टेजमा उडाए, टाउकोमा सिउरिए

एलिना चौहानलाई न्यूयोर्कमा डलरको वर्षा : स्टेजमा उडाए, टाउकोमा सिउरिए
विधायन समितिलाई निजामती विधेयक १६ दिन भित्र पास गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता

विधायन समितिलाई निजामती विधेयक १६ दिन भित्र पास गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता
कर्मचारी निकालेको क्वान्टास एयरलाइन्सलाई ५.९ करोड डलरको जरिवाना

कर्मचारी निकालेको क्वान्टास एयरलाइन्सलाई ५.९ करोड डलरको जरिवाना
माओवादीलाई शंकर पोख्रेलको सुझाव : पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दलसँग नजोड्नुस्

माओवादीलाई शंकर पोख्रेलको सुझाव : पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दलसँग नजोड्नुस्
सौगात र सुहानाले थाले ‘परालको आगो’को कार्यशाला, छायांकन भदौ २६ देखि

सौगात र सुहानाले थाले ‘परालको आगो’को कार्यशाला, छायांकन भदौ २६ देखि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित