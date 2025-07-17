स्वस्तिक लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्वस्तिक लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि १ लाख ९५ हजार १९५ कित्ता आईपीओ खुलेको छ र आवेदन भदौ ३ गतेसम्म दिन सकिनेछ।
- आईपीओमा न्यूनतम १० र अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ र आवेदन अनलाइन मेरो सेयर तथा आस्बा सदस्य बैंकबाट दिन सकिन्छ।
- कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९१ रुपैयाँ ४० पैसा र आम्दानी ७ रुपैयाँ ३३ पैसा छ भने इक्रा नेपालले बी रेटिङ दिएको छ।
३० साउन, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ खुलेको छ ।
सर्वसाधारणका लागि कम्पनीको १ लाख ९५ हजार १९५ कित्ता सेयर खुलेको हो । वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई यसअघि नै सेयर बाँडफाँट भइसकेको छ । भदौ ३ गतेसम्म आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
न्यूनतम १० तथा अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरो सेयर तथा आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । बिक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ ।
गत चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९१ रुपैयाँ ४० पैसा छ भने प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ ३३ पैसा छ । कम्पनी ३ करोड १६ लाख सञ्चित नाफामा छ । सिरहा जिल्लाको लाहानमा प्रमुख कार्यालय रहेको यो लघुवित्त प्रादेशिक स्तरको हो । इक्रा नेपालबाट कम्पनीले बी रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4