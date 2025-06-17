+
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा आइतबार सार्वजनिक बिदा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १३:०८

३० साउन, गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

तम्घासमा परम्परागत रूपमा प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट मनाइने सांस्कृतिक रोपाईं जात्राको अवसरमा यसवर्ष भाद्र १ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन लागिएको पालिकाले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुरामले विज्ञप्तिमार्फत यसबारे जानकारी गराएका छन् ।

नगर कार्यपालिकाको बैठक निर्णयअनुसार उक्त दिन नगरपालिका कार्यालय, मातहतका वडा कार्यालयहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्था, सहकारी संस्था लगायत यस नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय बन्द रहनेछन् ।

परम्परा अनुसार सदरमुकाम तम्घासमा रोपाईं जात्रा भव्य रूपमा मनाउने परिपाटी रहिआएको छ ।

यसवर्ष पनि आम नगरवासीको सहज सहभागिता र कार्यक्रमको सफलताका लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक बिदा
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
