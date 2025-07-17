+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी बजारमा निर्यात बढाउन १० प्रतिशत शुल्क उपयोग गर्न जोड

नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशतमात्र भन्सार दर निर्धारण गरेकाले यसको लाभ निर्यातबाट लिन सकिने देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १७:३२

३० साउन, काठमाडौं । नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष किरणप्रकाश साखले अमेरिकी शुल्क नीतिमा देखिएको अस्थिरताबाट आफू चिन्तित भए पनि यसको लाभ नेपालले लिन सक्ने बताएका छन् ।

नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशतमात्र भन्सार दर निर्धारण गरेकाले यसको लाभ निर्यातबाट लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

संघको २४औं वार्षिक साधारणसभामा बिहीबार साखले भने, ‘छिमेकी मुलुकले उच्च शुल्क भोगिरहेका बेला नेपाल अहिले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्कको दायरामा छ, जसले अमेरिकी बजारमा निर्यात बढाउन तुलनात्मक फाइदा दिएको छ ।’

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो । नेपालबाट हुने मुख्य निर्यात वस्तुमा कार्पेट, रेडिमेड कपडा, हस्तकला, छुर्पी (डगच्यु), पश्मिना र ऊनी फेल्ट छन् । नेपालले गत आर्थिक वर्ष अमेरिकातर्फ १८ अर्ब ३२ करोडको सामान निर्यात गरेको छ । निर्यात गन्तव्यका आधारमा अमेरिका भारतपछिको दोस्रो ठूलो हो ।

संघ अध्यक्ष साखले नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत अमेरिकी बजारमा ७७ वस्तुमा ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म शुल्कमुक्त सुविधा पाए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशद्वारा यो सुविधा खारेज गरिएको बताए ।

नेपाल सरकारले अझै यसबारे कदम चाल्न बाँकी रहेको र यसको निरन्तरताको पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

‘२०२५ डिसेम्बरमा एनटीपीपी म्याद सकिँदै गर्दा अहिले पनि निर्यातकर्ताहरूले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क तिर्नुपरेको छ, यसैले शुल्क मुक्तको व्यवस्था व्यवहारमा लागु छैन,’ उनले भने ।

नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सले टिफा (ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट) परिषद् बैठकका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले टिफा अन्तर्गत गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा चेम्बरले विभिन्न नेपाली निर्यातकर्तालाई सम्मान गरेको छ । जसमा आठ विधामा उत्कृष्ट निर्यातकर्ता र आयातमा पनि सम्मान गरिएको थियो ।

कार्पेट, रेडिमेड कपडा, हस्तकला, ऊनी फेल्ट, पश्मिना, छुर्पी तथा अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी आयात गर्ने र उत्कृष्ट स्टार्टअप उद्यमी तथा उत्कृष्ट महिला उद्यमीजस्ता विधा छन् । चेम्बरले आफ्ना सदस्यमध्ये आठ जनाले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान प्राप्त गरेको भन्दै उनीहरूलाई अभिनन्दन गरेको छ ।

अमेरिकी बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बहादुरसिंह पक्षले भन्यो, ‘सभापति शेरबहादुरबाट नै धोका भयो’

बहादुरसिंह पक्षले भन्यो, ‘सभापति शेरबहादुरबाट नै धोका भयो’
व्याकुल माइलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम भएको भन्दै सोबिताको ध्यानाकर्षण

व्याकुल माइलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम भएको भन्दै सोबिताको ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रचलनको तयारी, थारू भाषा समेट्न माग

कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रचलनको तयारी, थारू भाषा समेट्न माग
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने प्रतिष्ठान सम्मानित

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने प्रतिष्ठान सम्मानित
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
विशेष अदालतको ‘सेट’ नै फेरबदल, नयाँ अध्यक्षमा सुदर्शनदेव भट्ट प्रस्तावित

विशेष अदालतको ‘सेट’ नै फेरबदल, नयाँ अध्यक्षमा सुदर्शनदेव भट्ट प्रस्तावित

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित