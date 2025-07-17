+
धावन मार्ग विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दै सिमकोट विमानस्थल

धावन मार्ग विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट आएको नागरिक उड्डडान कार्यालय हुम्लाका प्रमुख महेन्द्र बहादुर सिहंले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १८:५८

  • हुम्लास्थित सिमकोट विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गरेको नागरिक उड्डयन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ।
  • कोभिडपछि नेपालगन्जबाट सिमकोट विमानस्थल हुँदै ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म भारतीय तिर्थयात्रीहरूले मानसरोवर कैलाश दर्शन गरेका छन्।

३० साउन, हुम्ला । हुम्लास्थित सिमकोट विमानस्थल विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण हुने भएको छ । विमानस्थलको  धावन मार्ग विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण हुने भएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयले २७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छ ।

०८२ साउन ३० गते पठाइएको पत्रानुसार बजेट विनियोजित भएको सिमकोट नागरिक उड्डयान कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

धावन मार्ग विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट आएको नागरिक उड्डडान कार्यालय हुम्लाका प्रमुख महेन्द्र बहादुर सिहंले बताए ।

वर्षे सिजनमा लुक्लापछिकै व्यस्त विमानस्थल मध्ये सिमकोट विमानस्थल पर्दछ ।

कोभिड पछि नेपालगन्जबाट सिमकोट विमानस्थल हुँदै मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न भारतीय तिर्थयात्रीहरू भित्रिएका छन् ।

३ हजारदेखि ५ हजारसम्म भारतीय तिर्थयात्रीहरूले सिमकोट विमानस्थल हुँदै मानसरोवर भित्रिएका छन् ।

जग्गा अधिग्रहण धावन मार्ग सिमकोट विमानस्थल
