+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सप्तरीका पत्रकार यादवमाथि छुरा प्रहार, एकजना पक्राउ

घाइते यादवको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते २१:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीका पत्रकार सौरभ यादवमाथि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल अगाडि छुरा प्रहार भएको छ।
  • यादवमाथि छिन्नमस्ता गाउँपालिका-१ का कृष्णनाथ यादव, राजविराज-११ का राजु यादव र विष्णुपुर गाउँपालिका-७ का राजबाबु झाले आक्रमण गरेको यादवले बताए।
  • प्रहरीले घटनामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिसकेको र अन्य दुईजनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ।

३० साउन, जनकपुरधाम । सप्तरीका पत्रकार सौरभ यादवमाथि छुरा प्रहार भएको छ । यादवमाथि शुक्रबार बिहान १०:४२ बजेतिर राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको दक्षिणी गेटअगाडि बसेर अन्य पत्रकार साथीसित कुरा गरिरहेको बेला छुरा प्रहार भएको हो ।

मोटरसाइकलमा आएका तीनजनाको समूहले आफूमाथि चक्कु, बेल्ट, हेलमेटले प्रहार गरेका बताउँदै यादवले किटानी जाहेरी दिएका छन् ।

आफूमाथि छिन्नमस्ता गाउँपालिका-१, वीरपुरका कृष्णनाथ यादव, राजविराज-११ राजु यादव र विष्णुपुर गाउँपालिका-७ का राजबाबु झाले आक्रमण गरेको यादवले बताए ।

दायाँ हातमा छुरा र शरीरमा चोट लागेर नयाँ पत्रिका दैनिकका सप्तरी संवाददाता रहेका यादव घाइते छन् । घाइते यादवको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम कुमार केसीले घटनामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिसकेको बताए । अन्य दुईजनाको खोजी कार्य जारी रहेको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखा र मधेस प्रदेश समितिले विज्ञप्ति निकालेर घटनाको भर्त्सना गर्दै अविलम्ब दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

पत्रकारमाथि आक्रमण सौरभ यादव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, डिजेल र मट्टितेलको घट्यो

बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, डिजेल र मट्टितेलको घट्यो
चियापसलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

चियापसलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
कारागार हाजिर भए कैलालीका सीडीओ, सुरक्षा प्रमुखबाट लिए ब्रिफिङ

कारागार हाजिर भए कैलालीका सीडीओ, सुरक्षा प्रमुखबाट लिए ब्रिफिङ
दूतावासले भन्यो- कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ३५ नेपाली बिरामी

दूतावासले भन्यो- कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ३५ नेपाली बिरामी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर : बिचौलियाको भर गर्दा भए बेघर

मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर : बिचौलियाको भर गर्दा भए बेघर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित