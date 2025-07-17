महाधिवेशन समयमै गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिनुपर्छ : शेखर कोइराला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेता डा.शेखर कोइरालाले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिनुपर्ने बताएका छन्।
- कोइरालाले पार्टीभित्रको गुटका कारण अनुशासन समिति पनि गुटमा विभाजन भएको बताए।
- कोइरालाले एमालेबाटै निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा छेडखानी भएको र भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए।
३१ साउन, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पार्टीको आगामी महाधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले सोलुखुम्वुले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले कांग्रेसको महाधिवेशन समयमा नै हुन नसके पार्टी कमजोर हुने र पार्टी कमजोर भए लोकतन्त्र नै कमजोर हुने भएकाले समयमा नै आगामी महाधिवेशन आयोजना गर्न पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई दवाव दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
२०८४ पछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कुरा सुनिन थालेको भन्दै कोइरालाले त्यस्तो भए कांग्रेसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने जिकिर गरे । उनले कांग्रेसभित्रको गुटका कारण अनुशासन समिति पनि गुटमा बिभाजन हुन पुगेको बताए ।
पार्टीमा देखिएको बेतिथि अन्त्यका साथै एकढिक्का बनाएर अघि बढाउन पनि १५ औँ महाधिवेशन समयमै हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
कोइरालाले ठूला दल मिलेर सरकार बनेपनि भ्रष्टाचार, दण्डहिनता बढ्दै गएको टिप्पणी गरे । निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा छेडखानी गर्ने काम एमालेबाटै भएको भन्ने कुरा लुकाउनुपर्ने उनले बताए । उनले खाली जग्गा हडप्ने उदेश्यका साथ एमालले भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।
कोइरालाले भूमि सम्बन्धी विधेययकमा कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्दा भूमिमन्त्रीले स्वीकार नगरेको जिकिर गरे । उनले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार सरकार चल्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4