+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रमेश र प्रिया भागेर उत्तरकाशी पुगे, पहिरोमा हराए

भारत उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्ला धराली गाउँमा बसेर उनीहरूले ज्याला मजदुरी गरिरहेका थिए । २० साउनमा धराली गाउँमा अचानक बाढी–पहिरो आयो । दुवैजना पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भए ।

0Comments
Shares
प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८२ भदौ १ गते १८:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–२ का रमेश बुढा र कालीकोट पलाता गाउँपालिकाकी प्रिया बम भारतको उत्तरकाशीमा बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका छन्।
  • बाढीपहिरोमा परी बाजुराका २४ जना घाइते भएका छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले २ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे।
  • सरकारले भारत सरकारसँग राहत, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको छ।

१ भदौ, बाजुरा। बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–२ का रमेश बुढा र कालीकोट पलाता गाउँपालिकाकी प्रिया बम गत वैशाखमा गाउँबाट भागे । प्रेम सम्बन्धमा रहेका २३ वर्षका रमेश र २१ वर्षीया प्रियाले विवाह गरे अनि उतैबाट भारत पुगे ।

भारत उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्ला धराली गाउँमा बसेर उनीहरूले ज्याला मजदुरी गरिरहेका थिए । दुवैजना काम गर्ने भएकाले कमाइ राम्रै थियो ।

२० साउनमा धराली गाउँमा अचानक बाढी–पहिरो आयो । दुवैजना पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भए ।

उनीहरूले प्रेमविवाह गरेको ४ महिना मात्र भएको थियो । पैसा कमाएर धुमाधामले विवाह गर्ने अनि वयोवृद्ध बिरामी बुवाआमाको उपचार गर्ने योजना थियो । तर दुवैजनालाई पहिरोले बेपत्ता बनाएको स्थानीय पन्देवा बुढाले बताइन् । ‘ठूलै सपना र योजना बोकेर काम गर्न भारत गए । उतै हराए,’ पन्देवाले भनिन् ।

त्यो दिन धरालीमा धेरै पानी परेको थियो । उनीहरू काममा नगई कोठामै बसेका थिए । बाढीसँगै आएको पहिरोले दुवैजनालाई पुरेर बेपत्ता बनाएको उत्तरकाशीको धरालीमा रमेशसँगै काम गर्ने स्थानीय जनक बुढाले बताए । अहिलेसम्म उनीहरूलाई फेला पार्न सकिएको छैन । भेटिने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनले बताए ।

आफू भने त्यस दिन पनि काममा गएकाले बाढी तथा पहिरोबाट जोगिएको जनक बुढाले जानकारी दिए ।

छोरा–बुहारीले कमाएर पैसा पठाउलान् अनि उपचार गरौंला भन्ने आश रहेका बावुआमा निराश भएका छन् । छोराबुहारी बेपत्ता भएको खबरले उनीहरूमा पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।

रमेशका बुवा मिमे बुढा, आमा पिउली बुढा दुवैजना दमका बिरामी छन् । छोरा–बुहारीले कमाएर पैसा पठाउलान् अनि उपचार गरौंला भन्ने आश रहेका बावुआमा निराश भएका छन् । छोराबुहारी बेपत्ता भएको खबरले उनीहरूमा पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।

उक्त बाढी–पहिरोमा परी बाजुराको सोही पालिकाका २४ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ का ३६ वर्षीय प्रकाश बुढा, २४ वर्षीया पछना बुढा, २७ वर्षीय धन बुढा, २८ वर्षीय महेन्द्र महतारा र जयन्द्र बुढा छन् ।

त्यस्तै वडा नम्बर २ का ४९ वर्षीय पसे बुढा, २९ वर्षीय दिनेश बुढा, ४२ वर्षीय मानबहादुर बुढा, ३२ वर्षीय रजबहादुर महतारा, जनेश बुढा, पछी महतारा, वीर बुढा, वर्षनी बुढा घाइते भएका छन् ।

त्यसैगरी, ७ महिने बालिका अपसरा बुढा, ३ वर्षका बादल बुढा, २९ वर्षीय मादप महतारा, विपना बुढा, ३४ वर्षीय दिपेन्द्र महतारा, ३० वर्षीय मानबहादुर बुढा, विष्णा बुढा, पल्लव महतारा, रुप्सा बुढा, पुष्पराज बुढा र रुप्स बुढा घाइते भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले पालिकाका २ जनाले ज्यान गुमाएको बताए । राहत, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकार हुँदै भारत सरकारसँग पहल भइरहेको उनले बताएका छन् । काठमाडौं आएर परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहेको रोकायाले बताए ।

प्रिया बम बाजुरा रमेश बुढा
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतीय विदेशसचिव रात्रि भोजका लागि सोल्टी होटलमा

भारतीय विदेशसचिव रात्रि भोजका लागि सोल्टी होटलमा
टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपालले मेलबर्न स्टार्ससँग खेल्दै

टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपालले मेलबर्न स्टार्ससँग खेल्दै
सम्साँझै चम्किएको पाटनमा झरी परेपछि…(तस्वीरहरू)

सम्साँझै चम्किएको पाटनमा झरी परेपछि…(तस्वीरहरू)
विदेशमा रहेका श्रमिकबाट नियमित योगदान भएन, रणनीति बदल्दै सामाजिक सुरक्षा कोष

विदेशमा रहेका श्रमिकबाट नियमित योगदान भएन, रणनीति बदल्दै सामाजिक सुरक्षा कोष
अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका २५ प्रतिशत बुँदामात्र पूर्ण कार्यान्वयन

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका २५ प्रतिशत बुँदामात्र पूर्ण कार्यान्वयन
‘बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कानुन अनुसार योग्यता देखिएन’

‘बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कानुन अनुसार योग्यता देखिएन’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित