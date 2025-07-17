+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन :

‘बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कानुन अनुसार योग्यता देखिएन’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते २०:५८

१ भदौ, काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाका बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक समितिले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, समितिले ओझामाथि तीनवटा प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ‘कार्यादेश अनुसार अध्ययन गर्दै जाने क्रममा उहाँका सन्दर्भमा तीनवटा समस्याहरू देखिए,’ सचिवालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ती प्रश्नहरूले उहाँलाई पदमा निरन्तर रहने सुविधा दिँदैन ।’

स्रोतका अनुसार, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि उनको योग्यता अपर्याप्त रहेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘कानुनमा उच्च व्यवस्थापनमा काम गरेको भन्ने मापदण्ड रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मूलत: सञ्चारमाध्यममा काम गर्नुभएको रहेछ, कानुन अनुसारको योग्यताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चले माग्यो बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति आधार

त्यसबाहेक उनको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । समितिले ती प्रश्नहरूलाई जायज मानेको भन्दै उनको कार्यशैलीलाई पनि पद अनुकूल नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय विषयवस्तु आचरणजन्य हुन्, योग्यताको कागजात तयारदेखि नियमित कामकारवाहीका विषयलाई कार्यशैली भनेका छौं ।’

तर समितिले उनको पदको निरन्तरताका वारेमा केही उल्लेख नगरेको स्रोतको दाबी छ । ‘कार्यादेश अनुसार छानबिन गरियो । जे देखिएको छ, त्यो कुरा प्रतिवेदनमा समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै निष्कर्ष सहित सिफारिस छैन, बाँकी निर्णय सरकारको हातमा छ ।’

सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । १२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारबाट सूचना चुहिएपछि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि ‘छानबिन समिति’

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तीन अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजीनामा दिएमा, तोकिएका १० वटा शर्त उल्लंघन भएको भेटिएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेमा पनि पदमुक्त गर्न मिल्छ ।

बीमा प्राधिकरण शरद ओझा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बीमा व्यवस्थाका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणलाई संघको आग्रह

बीमा व्यवस्थाका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणलाई संघको आग्रह
अख्तियारबाट सूचना चुहिएपछि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि ‘छानबिन समिति’

अख्तियारबाट सूचना चुहिएपछि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि ‘छानबिन समिति’
पोखरेलले लिए बीमा प्राधिकरण अध्यक्षको शपथ

पोखरेलले लिए बीमा प्राधिकरण अध्यक्षको शपथ
सर्वोच्चले माग्यो बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति आधार

सर्वोच्चले माग्यो बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति आधार
बीमा प्राधिकरणसँग नाडाले गर्‍यो बीमा नीतिबारे छलफल

बीमा प्राधिकरणसँग नाडाले गर्‍यो बीमा नीतिबारे छलफल
बीमा प्राधिकरणका निर्देशनलाई एकीकृत गर्दैछौं : ओझा

बीमा प्राधिकरणका निर्देशनलाई एकीकृत गर्दैछौं : ओझा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित