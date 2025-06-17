+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सहकारी प्राधिकरणले पायो पूर्णता, सदस्यमा महेश खनाल नियुक्त

अहिले प्राधिकरणको अर्को सदस्यमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल नियुक्त भएका हुन । खनाल नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्वअध्यक्ष समेत हन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १४:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल सदस्य नियुक्त भएसँगै पूर्णता पाएको छ।
  • सरकारले २०८१ मा सहकारी क्षेत्रमा विकृति नियन्त्रणका लागि प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो।
  • प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन गर्ने र बेथिति अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।

२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पूर्णता पाएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तर्फबाट सदस्यमा महेश खनाल नियुक्त भएसँगै प्राधिकरणले पूर्णता पाएको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण अभावका कारण समस्या बढेको र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले २०८१ मा प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो ।

प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्छ । प्राधिकरणमा एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले केही समयअघि अध्यक्षमा डा. खगराज शर्मालाइ नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी विज्ञ सदस्यका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं नियुक्त भएका थिए ।

अहिले प्राधिकरणको अर्को सदस्यमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल नियुक्त भएका हुन । खनाल नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्वअध्यक्ष समेत हन् ।

प्राधिकरणका अन्य सदस्यमा राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

केही सहकारी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश मार्फत प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा गरिएको हो । उक्त व्यवस्था पनि सरकारले राज्यका तीनै तहका सहकारी नियमनको काम सुरु गरेको हो ।

सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रभावकारी काम सुरु गर्न नसकेको प्राधिकरणले अब भने पूर्णता पाएसँगै सहकारीका बेथिति उपर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित