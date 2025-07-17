+
पहिरोमा पुरिएर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका दुई मजदुरको मृत्यु, पाँच घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्गमा पहिरो जाँदा दुई मजदुरको मृत्यु भएको छ।
  • घटनामा परी पाँच जना घाइते भएका छन् र उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ।
  • प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले मृतकमा एक नेपाली र एक विदेशी नागरिक रहेको जानकारी दिनुभएको छ।

२ भदौ, म्याग्दी ।  म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको अडिट नम्बर १ (मुख्य सुरुङमा छिर्ने पहुँचमार्ग) मा पहिरो जाँदा आज दुई मजदुरको मृत्यु भएको छ । उक्त घटनामा परी पाँच जना घाइते भएका छन् ।

रघुगङ्गा–५ दग्नामको फेदीमा निर्माणाधीन आयोजनाको अडिट माथिबाट खसेको पहिरोमा दुई मजदुर पुरिएका हुन् ।

उक्त घटनामा घाइते भएका पाँच जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

‘घटनास्थलमा प्रहरीको टोली पुग्दैछ, त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारले एक नेपाली, एक विदेशी नागरिकको शव भेटिएको जानकारी दिएका छन,’ उनले भने, ‘मृतक र घाइतेको पहिचान खुलिसकेको छैन।’

पहिरो राहुघाट जलविद्युत् आयोजना
