अमेरिकामा रहेकी उपसभामुखसँग शेखरको फोनवार्ता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १७:१०

३ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरसँग कुराकानी गरेका छन् ।

उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीस्वरुप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् ।

यसैबीच, कांग्रेस इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा. कोइरालाले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले केहीबेरअघि अमेरिकामा उपसभामुख राना मगरसँग कुराकानी गरेका थिए ।

अमेरिकामा रहेकी रानाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँ (डा. शेखर कोइराला) सँग फोनवार्ता भएको थियो । केहीबेर कुराकानी भयो । नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी दिनुभयो ।’

उपसभामुख शेखर
Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित