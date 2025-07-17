अमेरिकामा रहेकी उपसभामुखसँग शेखरको फोनवार्ता

३ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरसँग कुराकानी गरेका छन् ।
उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीस्वरुप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् ।
यसैबीच, कांग्रेस इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा. कोइरालाले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले केहीबेरअघि अमेरिकामा उपसभामुख राना मगरसँग कुराकानी गरेका थिए ।
अमेरिकामा रहेकी रानाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँ (डा. शेखर कोइराला) सँग फोनवार्ता भएको थियो । केहीबेर कुराकानी भयो । नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी दिनुभयो ।’
