+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माग्ने बुढालाई दर्शक फकाउन भ्याइनभ्याइ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते २०:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'माग्ने राजा' शुक्रबारदेखि रिलिज तयारीमा छ र टोलीले कलेजमा पुगेर दर्शकलाई फिल्म हेर्न आग्रह गरिरहेको छ।
  • फिल्मको गीत 'म त सुतेर उठेको पैसामा' मा कलाकार केदार घिमिरेले विद्यार्थीहरूसँग नृत्य समेत गरेका छन्।
  • फिल्मले युनिभर्सल प्रमाणपत्र पाएको छ र मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बिक्री सुरु भई उत्साहजनक शो पाएको छ।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि रिलिज तयारीमा रहेको फिल्म ‘माग्ने राजा’का कलाकारलाई अहिले दर्शक फकाउन भ्याइनभ्याइ छ ।

प्रदर्शनको उल्टो गणना चलिरहँदा फिल्मको टोली अहिले कलेज कलेजमा पुगेर दर्शक भेटिरहेको छ । कार्यक्रममा पनि पुगेर कलाकारले फिल्म हेर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

मंगलबार टोलीले चुच्चेपाटीस्थित मनास्लु कलेज पुगेर फिल्मको प्रवर्धन गर्‍यो । कलाकार केदार घिमिरे, निर्देशक ऋषि लामिछाने त्यहाँ पुगेर प्रचारप्रसार गरे । दुवै जनाले विद्यार्थीलाई फिल्म हेर्न आग्रह गरे ।

घिमिरेले फिल्मको गीत ‘म त सुतेर उठेको पैसामा’ गीतमा विद्यार्थीसँग नृत्य समेत गरे । यो फिल्मको सेन्सर केही दिनअघि भैसकेको छ । युनिभर्सल प्रमाणपत्र पाएको छ ।

मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट विक्री समेत सुरु भएको छ । सुरुवाती चरणमा फिल्मले उत्साहजनक शो पाएको छ । सवै हलले शो नखोली सकेकाले बुधबार साँझसम्म देशभरका अधिकांश हलले टिकट खुलाउने अपेक्षा छ ।

फिल्मलाई मुनाल घिमिरेले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा केदारसहित वर्षा सिवाकोटी, विल्सनविक्रम राई, शारदा गिरी, शिशिर वाङ्देल लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।

आरम्भ प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई नरेन्द्र मैनालीले खिचेका हुन् । फिल्ममा अभिनेता आर्यन सिग्देलको पनि विशेष भूमिका छ । आरआर फिल्मस्ले वितरण गर्ने फिल्ममा सामीप्य तिमल्सेनाको पटकथा तथा संवाद र दीपक शर्मा बाबुल गिरीको संगीत छ ।

माग्ने बुढा माग्ने राजा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पशुपतिको महायज्ञमा पुगेर ‘माग्ने बुढा’ले गरे आर्थिक सहयोग, ‘माग्ने राजा’ प्रवर्धन

पशुपतिको महायज्ञमा पुगेर ‘माग्ने बुढा’ले गरे आर्थिक सहयोग, ‘माग्ने राजा’ प्रवर्धन
अस्पताल पुगेर माग्ने बुढाले प्रदान गरे आर्थिक सहयोग

अस्पताल पुगेर माग्ने बुढाले प्रदान गरे आर्थिक सहयोग
डनदेखि अन्तरिक्ष यात्रीसम्म : ‘माग्ने राजा’को शीर्ष गीतमा बहुरुपिया माग्ने बुढा

डनदेखि अन्तरिक्ष यात्रीसम्म : ‘माग्ने राजा’को शीर्ष गीतमा बहुरुपिया माग्ने बुढा
‘माग्ने बुढा’ले छेडेको ६१ लाखको युद्ध : कसले जित्ला ?

‘माग्ने बुढा’ले छेडेको ६१ लाखको युद्ध : कसले जित्ला ?
‘माग्ने बुढा’ले छेडेको ६१ लाखको युद्ध : कसले जित्ला ?

‘माग्ने बुढा’ले छेडेको ६१ लाखको युद्ध : कसले जित्ला ?
‘माग्ने राजा’को गीत ‘त्यो मीठो जोवन’मा माग्ने बुढा र वर्षाको छमछमी

‘माग्ने राजा’को गीत ‘त्यो मीठो जोवन’मा माग्ने बुढा र वर्षाको छमछमी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित