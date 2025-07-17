+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाडा अटो शोमा यामाहाको नयाँ भेरिएन्ट सार्वजनिक

भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सुरु प्रदर्शनीमा यामाहा स्टलमा एमटी–१५ भी–२ का दुई नयाँ भेरियन्ट ‘आइस स्टर्म’ र ‘भिभिड भायोलेट मेटालिक’ सार्वजनिक गरिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते २०:३७

३ भदौ, काठमाडौं । यामाहा नेपालले ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा आफ्ना प्रमुख मोटरसाइकल मोडेलका नयाँ भेरिएन्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सुरु प्रदर्शनीमा यामाहा स्टलमा एमटी–१५ भी–२ का दुई नयाँ भेरियन्ट ‘आइस स्टर्म’ र ‘भिभिड भायोलेट मेटालिक’ सार्वजनिक गरिएको हो ।

यी नयाँ भेरिएन्टहरू पहिले नै चर्चित स्ट्रीटफाइटर मोडेलमा थप आकर्षक र स्टाइलिस छ ।

यससँगै यामाहाले आफ्नो लोकप्रिय एफजेड–एस भी३ डिलक्स मोडेललाई समेत नयाँ रङ ‘आइस फ्लुओ–भर्मिलियन’ मा सार्वजनिक गरेको छ । यो भेरिएन्टले प्रसिद्ध एफजेड सिरिजलाई अझ बोल्ड र आधुनिक बनाएको यामाहाको दाबी छ ।

उद्घाटन समारोहमा एमएडब्लू राइड्स प्रालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी उपस्थित थिए ।

अग्रवालले नयाँ भेरिएन्टबारे आफ्नो उत्साह व्यक्त गर्दै भने, ‘एमटी–१५ भी२ र एफजेड–एस भी३ डिलक्सका यी नयाँ विकल्पले यामाहाको शैली, प्रदर्शन र स्वतन्त्रताको भावना अझ मजबुत बनाएका छन् ।’

यामाहा ब्लु च्याम्बरमा आउने आगन्तुकले नयाँ भेरिएन्ट प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुका साथै सम्पूर्ण यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटर सिरिज पनि अन्वेषण गर्न सक्नेछन् ।

साथै, नाडा अटो शो अफर अन्तर्गत छानिएका मोडेलमा अधिकतम ७ हजारसम्म छुट, मोटो जीपी रेस प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर, एमटी सिरिज मोटरसाइकल बुकिङ गर्दा प्रिमियम एमटी राइडिङ ज्याकेट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नाडा अटो शो ३ देखि ८ भदौसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा यामाहाले सबै मोटरसाइकल प्रेमीलाई नयाँ मोडेल एमटी–१५ भी–२ (आइस स्टर्म र भिभिड भायोलेट मेटालिक) तथा एफजेड–एस भी३ डिलक्स (आइस फ्लुओ–भर्मिलियन) प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नयाँ भेरिएन्ट नाडा अटो शो यामाहा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एआईटीएमद्वारा ग्रेजुएसन समारोह आयोजना, स्नातक विद्यार्थीलाई सम्मान

एआईटीएमद्वारा ग्रेजुएसन समारोह आयोजना, स्नातक विद्यार्थीलाई सम्मान
युक्रेनमा अमेरिकाले आफ्नो सेना पठाउँदैन : ट्रम्प

युक्रेनमा अमेरिकाले आफ्नो सेना पठाउँदैन : ट्रम्प
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६.२९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६.२९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा
विराटनगरमा विद्या भण्डारीलाई गुलाफको फूल 

विराटनगरमा विद्या भण्डारीलाई गुलाफको फूल 
ब्रिटिस एजुकेसन ग्रुपद्वारा किल विश्वविद्यालयको सहकार्यमा बीएससी (अनर्स) डाटा साइन्स कार्यक्रम सुरु

ब्रिटिस एजुकेसन ग्रुपद्वारा किल विश्वविद्यालयको सहकार्यमा बीएससी (अनर्स) डाटा साइन्स कार्यक्रम सुरु
माग्ने बुढालाई दर्शक फकाउन भ्याइनभ्याइ

माग्ने बुढालाई दर्शक फकाउन भ्याइनभ्याइ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित