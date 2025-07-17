+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लन्डनमा अवार्डसहित किताब जात्रा फेस्टिभल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते ७:२९

४ भदौ, लन्डन । किताब यात्रा फाउन्डेशनले मंगलबार किताब जात्रा फेस्टिभल गरेको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा दूतावास भवनमा अवार्ड वितरण, कविता वाचन, अन्तरक्रिया तथा पुस्तक प्रदर्शनसहित यूकेको दोस्रो संस्करण भएको हो ।

वि.सं. २०७५ बाट सुरु भएको किताब जात्रा फेस्टिभल भारतमा ४ र नेपालमा ६ पटक भइसकेको छ भने यूके दोस्रो संस्करण भएको आयोजकले जनाएका छन् ।

प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाली कला संस्कृति र साहित्यलाई डायष्पोरामा समेत प्रवर्द्धन गर्न फाउण्डेशनले निर्बाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय भएको बताए ।

सञ्चारकर्मी टिकाराम यात्री मोडरेटर रहेको पहिलो सेसनमा राजदूत घिमिरेले निजामति कर्मचारी छँदा सिंहदरबारमा थिचिएको अनुभूति हुने भए पनि राजदूत बनेपछि उन्मुक्त, स्वतन्त्र तर चुनौती भारी रहेको बताए । ‘विल्कुल अर्को समुदायमा नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि भएर सबै आँफैंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदोरहेछ’, उनले सुनाए, ‘गर्नुपर्ने धेरै हुन्छ। प्राथमिकता धेरै छन् । त्यसलाई साकार बनाउन लागिरहेको छु ।’

दूतावासको कन्सुलर सेवा चुस्त बनाउनुबाहेक आफू विशेष गरि इकोनोमी डिप्लोमेसीमा लागेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म यहांका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नहुनु दुःखद् भएकाले त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । दोहोरो कर उन्मुक्तिमा काम गरिरहेका छौं’, उनले थपे ।

राजदूत घिमिरेले एक प्रसंगमा बेलायतमा नेपाली संघसंस्था धेरै खोल्नु भन्दा राम्रो बनाउन सुझाव दिए ।

विशेष अतिथि लर्ड रेमी रेन्जरले डिजिटल युगमा सबै रमाइरहँदा आफ्नो कला संस्कृति, किताव पढ्ने बानी नबिर्सन आग्रह गरे । यस्ता महोत्सवले नयाँ पुस्तालाई पनि ऊर्जा मिल्ने जनाउँदै लर्ड रेन्जरले गोर्खा सैनिक रोल मोडल कम्युनिटी भएकाले आफूले सम्मान गर्ने बताए ।

विभिन्न व्यक्तित्वलाई अवार्ड प्रदान

सो अवसरमा किताव यात्रा फाउन्डेशनले बेलायतको समुदायमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका तथा योगदान दिएका व्यक्तिहरुलाई अवार्ड प्रदान गरेको छ ।

बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्वप्रमुख खगेन्द्र नेपालीलाई ‘किताब जात्रा डायष्पोरा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’, साहित्यकार कृष्ण बजगाईंलाई ‘किताब जात्रा डायष्पोरा लिटरेचर अवार्ड’, अनलाइनखबरका बेलायत संवाददाता नवीन पोखरेललाई ‘किताब जात्रा डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्ड’, मिडियाकर्मी एवं भिडियो-फोटोग्राफर कुशल श्रेष्ठलाई ‘किताब जात्रा डायष्पोरा मिडिया अवार्ड’, उद्यमी डा. रक्षा थापालाई ‘किताब जात्रा डायष्पोरा अन्टरप्रिनरसीप अवार्ड (फिमेल)’, इरो सुसी सञ्चालक छोङ् शेर्पालाई ‘अन्टरप्रिनरसीप अवार्ड (मेल)’ र नेपाल फुड्सका सञ्चालक व्यवसायी विकास नेपाललाई ‘युथ आइकन’ अवार्ड प्रदान गरिएको छ ।

राजदूत घिमिरे र सञ्चारकर्मी टिकाराम यात्रीले अवार्ड प्रदान गरे ।

दोस्रो छलफलमा माइकल हट, संगीता स्वेच्छा, गोपी सापकोटा र कृष्ण बजगाईं प्रमुख वक्ता थिए । उनीहरुले ‘नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यको विश्वव्यापीकरण’ विषयमा बहस गरे ।

सञ्चारकर्मी यात्रीले मोडरेट गरेको उक्त छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली साहित्यको अवस्था, डायष्पोरा साहित्यको गुणस्तर, चुनौती आदि विषयमा वक्ताहरुले आआफ्ना धारणा राखे ।

आयोजक किताब यात्रा फाउन्डेशनका निर्देशक ऋषिराम अधिकारीले सबैको साथ सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै पठन संस्कृतिलाई जनजीवनको अभिन्न अंग बनाउनु, किताब प्रदर्शनी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन एवं श्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए ।

अधिकारीले फाउण्डेशनले साहित्यिक महोत्सवबाहेक नेपालका विभिन्न २० ठाउँमा पुस्तकालय निर्माण, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान समेत गरेको बताए ।

सिभिरा लामा रुइतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कविता वाचन समेत भएको थियो । साहित्यकारहरु जगत नवोदित, निर्भिकजंग रायमाझी, गजलकार नृपेश उप्रेती, भारतीय कवि शाहज खानले आआफ्ना रचना सुनाएका थिए ।

किताब जात्रा फेस्टभल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप : नेपालले भारतसँग खेल्दै

साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप : नेपालले भारतसँग खेल्दै
अष्ट्रेलियामा ४६ वर्षपछि ब्युँताइँदै मृत्यु कर

अष्ट्रेलियामा ४६ वर्षपछि ब्युँताइँदै मृत्यु कर
रेसिपी : छिटो र मिठो नेपाली ब्रेकफास्ट कसरी बनाउने ?(भिडियो)

रेसिपी : छिटो र मिठो नेपाली ब्रेकफास्ट कसरी बनाउने ?(भिडियो)
मिर्गौला रोगसँग लडिरहेका फिनल्याण्डका सांसदले संसदभित्रै त्यागे प्राण

मिर्गौला रोगसँग लडिरहेका फिनल्याण्डका सांसदले संसदभित्रै त्यागे प्राण
स्थापना दिवस मनाउन कर्णाली प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा   

स्थापना दिवस मनाउन कर्णाली प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा   
प्रतिनिधि सभामा आज प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने

प्रतिनिधि सभामा आज प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित