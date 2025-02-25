नेपाल भलिबल संघको १२औं साधारणसभा भदौको अन्तिम साता पोखरामा हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघको १२औं साधारणसभा भदौ २७ गते पोखरामा हुने भएको छ।
संघको ५२औं कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयअनुसार साधारणसभा २७ गते विहान ८:३० मा पोखरामा हुने एक सूचनामार्फत जानकारी दिइएको छ ।
साधारणसभामा केन्द्रिय कार्यसमितिको वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन र आगामी योजना, कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन, आ.व. २०८२/०८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण लगायतका विषयमा छलफल गरी पारित गरिने जनाइएको छ।
