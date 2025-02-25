टप एन्ड टी-२० सिरिज : मेलबर्न रेनेगेड्सलाई नेपालको मध्यम लक्ष्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एन्ड टी-२० सिरिजमा मेलबर्न रेनेगेड्सलाई १४० रनको लक्ष्य दिएको छ।
- नेपालले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको छ, कुशल मल्लले सर्वाधिक २९ रन बनाए।
- नेपालले चार खेलमा २ अंक जोडेर आठौं स्थानमा छ र शुक्रबार पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्नेछ।
४ भदौ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एन्ड टी-२० सिरिजमा आफ्नो पाँचौं खेल खेलिरहेको नेपालले मेलबर्न रेनेगेड्स एकेडेमीलाई मध्यम लक्ष्य दिएको छ । नेपालले रेनेगेड्सलाई १४० रनको लक्ष्य दिएको हो ।
डार्विनको पार्मर्स्टनस्थित काजालिस एरेनामा जारी खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३९ रन बनायो ।
नेपालका लागि कुशल मल्लले २२ बलमा १ चौका र १ छक्कासहित सर्वाधिक २९ रन बनाए । आजको खेलमा कप्तानी गरेका दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २८ बलमा २७ रन बनाए ।
लोकेश बमले १६ बलमा २४ रन बनाए । भीम सार्कीले १७ तथा आरिफ शेख र रुपेश सिंहले समान १२ रन बनाए ।
रेनेगेड्सका लागि फर्गस ओनिल, लचलान बाङ्स, क्यालम स्टो र माइकल आर्चरले २-२ विकेट लिए ।
नेपाल हालसम्म खेलेका चारमध्ये तीन खेलमा पराजित हुँदा एक जित निकालेको छ । नेपाल पहिलो खेलमा एनटी स्ट्राइकसँग ४२ रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा बंगलादेश ए सँग ३२ रनले तथा तेस्रो खेलमा मेलबर्न स्टार्ससँग ३१ रनले पराजित भएको थियो ।
मंगलबार भएको चौथो खेलमा भने नेपाल होबार्टविरुद्ध ६६ रनले विजयी भएको थियो ।
नेपाल हाल ४ खेलमा २ अंक जोडेर आठौं स्थानमा छ । शीर्ष ४ टोलीले सेमिफाइनल खेल्ने प्रावधान छ ।
नेपालले यसपछि शुक्रबार पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्नेछ ।
