काठमाडौंमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने तयारी

प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतद्वारा आज यहाँ हायोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले सक्रिय भूमिका निवार्ह गरिरहेको बताए ।

रासस रासस
२०८२ भदौ ४ गते १९:२५

  • काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ, हाउजिङ र योजना अनुमतिबिना भौतिक पूर्वाधार निर्माण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने जनाएको छ।
  • आयुक्त शुभाष बस्नेतले योजना अनुमतिबिना बिक्री वितरणमा राखिएका घडेरी वा संरचना कानुनी रूपमा अवैध हुने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरे।
  • प्राधिकरणले अवैध कित्ताकाटमा कडाइका साथ कारबाही गरिने र सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नगर्न अनुरोध गरेको छ।

४ भदौ, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा बढ्दै गएको अवैध प्लटिङ, हाउजिङ र योजना अनुमतिबिना भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नियन्त्रणमा लिन कडाइ गरिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतद्वारा आज यहाँ हायोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले सक्रिय भूमिका निवार्ह गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार जग्गा प्लटिङ, संस्थागत भवन, व्यापारिक तथा सार्वजनिक संरचना, मिश्रित आवासीय, सभा तथा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक तथा भोजभतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कलेजलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट अनिवार्य योजना अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न निकाय र व्यक्तिले अनुमति नलिई अवैध रूपमा निर्माण गर्दै आइरहेका पाइएको छ।

आयुक्त बस्नेतले आमउपभोक्ता तथा नागरिकलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुमतिबिना बिक्री वितरणमा राखिएका घडेरी वा संरचना कानुनी रूपमा अवैध हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने कानुनी झमेलाबारे सचेत रहन आग्रह गरे ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका ‘रियल स्टेट’ कम्पनी वा मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिबाट बिक्रीमा राखिएका घडेरी तथा अवैध कित्ताकाटसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित नगर्न उनले सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरे ।

साथै, स्वीकृतिबिना गरिएको अवैध कित्ताकाटमा कडाइका साथ कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अवैध प्लटिङ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

सम्बन्धित खबर

कोशीमा सभामुख फेर्ने कसरत, कांग्रेसभित्र फरक मत

कोशीमा सभामुख फेर्ने कसरत, कांग्रेसभित्र फरक मत
विदेशमा नेपालीलाई रक्सी : जेलदेखि मृत्युसम्मको कहालीलाग्दो यात्रा

विदेशमा नेपालीलाई रक्सी : जेलदेखि मृत्युसम्मको कहालीलाग्दो यात्रा
नबिल बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स २०२५’ बाट सम्मानित

नबिल बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स २०२५’ बाट सम्मानित
मधेश प्रदेशमा अनुदानको रासायनिक मलको कोटा बढ्ने

मधेश प्रदेशमा अनुदानको रासायनिक मलको कोटा बढ्ने
पाँचथरको हेवा खोलामा बेलिब्रिज उद्घाटन, सवारी आगमनमा सहज

पाँचथरको हेवा खोलामा बेलिब्रिज उद्घाटन, सवारी आगमनमा सहज
चीनको सेन्जेनमा सम्पन्न ‘वर्ल्ड स्कलर्स कप २०२५’ मा युरो स्कुल छाउनीलाई ५१ स्वर्ण

चीनको सेन्जेनमा सम्पन्न ‘वर्ल्ड स्कलर्स कप २०२५’ मा युरो स्कुल छाउनीलाई ५१ स्वर्ण

Advertisment

सिफारिस

