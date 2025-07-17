+
English edition
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

गाजा शहर नियन्त्रणमा लिने योजनासाथ इजरायलले थाल्यो आक्रमण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते ७:५२

५ भदौ, काठमाडौं । विश्वभरबाट आलोचनाका बाबजुद इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा हमला सुरु गरेको छ । इजरायली सेनाले गाजा शहर कब्जा गर्ने योजना अनुसार कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ । इजरायली सेनाका अनुसार गाजा शहरको बाहिरी क्षेत्र उसले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । एक सैन्य कमाण्डरका अनुसार कब्जाको तयारी गर्नका लागि जैतुन र जबालिया क्षेत्रमा इजरायली सैनिक पहिल्यैदेखि तैनाथ छन् ।

यस सैन्य अभियानलाई मंगलबार रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले मन्जुरी दिइसकेका थिए । अब त्यसलाई यसै हप्ताको अन्तिमतिर सुरक्षा क्याबिनेटमा पेस गरिनेछ ।

प्यालेस्टिनी नागरिकमा हुने असरलाई लिएर इजरायलको सैन्य कारबाहीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा विरोध भइरहेको छ । तर इजरायलले हमास लडाकुहरुलाई निमिट्यान्न नपारेसम्म आफ्नो अभियान नरोकिने जनाउँदै आएको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार हमासले इजरायलमाथि युद्ध विराम सम्झौता पालना नगरेको र निर्दोष नागरिक मारेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमास लडाकुहरु गाजा क्षेत्रबाट घुसेर इजरायलको किबुजमा आक्रमण गर्दा १० नेपालीसहित १ हजार २०० जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि युद्धको घोषणा गर्दै इजरायलले निरन्तर हमास र उसका समर्थकहरुविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राखेको छ ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व
