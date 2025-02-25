सिंहदरबारमा नेपाल-अमेरिका पारा खेलकुद सहकार्यबारे छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र अमेरिका भ्रमणमा आएका पारा खेलकुद टोलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ।
- मन्त्री चौधरीले प्रत्येक राष्ट्रिय खेलकुदपछि पारा खेलकुद अनिवार्य आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
- राष्ट्रिय एन्टि–डोपिङ एजेन्सीका संस्थापक प्रमुख डा. अशिम भण्डारीले अमेरिकी टोलीप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालले शुद्ध र समावेशी खेलकुदमा प्रतिबद्धता देखाएको बताए।
५ भदौ, काठमाडौं । सिंहदरबारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र अमेरिका भ्रमणमा आएका पारा खेलकुद टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटपछि नेपाल–अमेरिका खेलकुद सहकार्यमा नयाँ आयाम थपिएको बताइएको छ।
मन्त्री चौधरीले अमेरिकी टोलीलाई स्वागत गर्दै अपाङ्गता भएका खेलाडीका लागि अनुकूली उपकरण उपलब्ध गराउने प्रस्तावको प्रशंसा गरे। उनले नेपालका प्यारालिम्पियनद्वारा जितिएका ओलम्पिक तथा प्यारालिम्पिक पदकलाई राष्ट्रको गौरवको प्रतीक भन्दै अबदेखि प्रत्येक राष्ट्रिय खेलकुदपछि पारा खेलकुद पनि अनिवार्य रूपमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले अमेरिकाको खेल नेतृत्व र विश्वविद्यालय खेल प्रणालीको सफलताको प्रशंसा गर्दै खेलाडी आदानप्रदान, प्रदर्शन सुधार, खेल मनोविज्ञान र खेलकुद कूटनीतिको क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय एन्टि–डोपिङ एजेन्सी (एनएडीए) का संस्थापक प्रमुख डा. अशिम भण्डारीले अमेरिकी टोलीप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसलाई नेपालले शुद्ध र समावेशी खेलकुदप्रति देखाएको प्रतिबद्धताको मान्यताका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले आफैं र एनएडीए सदस्य डा. सुधीर श्रेष्ठ अमेरिकी ओलम्पिक तथा प्यारालिम्पिक कमिटीको आमन्त्रणमा चिकित्सा सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी दिए।
बैठकलाई नेपाल–अमेरिका मित्रता र खेल क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने साझा विश्वासको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ।
