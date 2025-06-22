+
अरिङ्गालले डस्दा ७ वर्षीय बालकको मृत्यु, ५ जना बिरामी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १०:३३

६ भदौ, बुटवल । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–७ धाक्रीपानीका एक बालकको अरिङ्गालको डसाइबाट मृत्यु भएको छ । पाँच जना बिरामी परेका छन् ।

भदौ ५ गते विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा अरिङ्गालले डस्दा ७ वर्षीय मोहन परियारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको उपचारका क्रममा रेउघा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।

अन्य पाँच जनालाई थप उपचारका लागि दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रिफर गरिएको छ । रिफर गरिएकाहरूमा १४ वर्षीया सुनिता परियार, १० वर्षीय शंकर परियार, १० वर्षीया मनिषा परियार, ४ वर्षीय आशिष परियार र ८ वर्षीय कमल परियार छन् ।

अरिङ्गाल रोल्पा
प्रतिक्रिया
