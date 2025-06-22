तोलामा ४ सय बढ्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- सुनको भाउ अघिल्लो दिन १ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो र साउन २३ गते १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो।
- चाँदीको भाउ पनि तोलामा २० रुपैयाँ बढेर २३१० रुपैयाँ पुगेको छ।
६ भदौ, काठमाडौं । शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन १ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । यसअघि साउन २३ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।
चाँदीको भाउ तोलामा २० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २२९० रुपैयाँ रहेको चाँदी यस दिन २३१० रुपैयाँ पुगेको छ ।
