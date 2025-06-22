+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
फ्राइडे रिलिज :

माग्ने राजा, जनै हराएको मान्छे र ताराहरूको ओपनिङ अकुपेन्सी कस्तो छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केदार घिमिरे स्टारर सोसल-कमेडी 'माग्ने राजा' शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा प्रदर्शनमा आएको छ।
  • विजय बराल स्टारर 'जनै हराएको मान्छे'ले प्रिमियरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।
  • आशान्त शर्माको 'ताराहरू'को देशब्यापी ओपनिङ न्यून रहेको छ र ठूला मल्टिप्लेक्सले न्यून शो दिएका छन्।

काठमाडौँ । केदार घिमिरे स्टारर ‘माग्ने राजा’, विजय बराल स्टारर ‘जनै हराएको मान्छे’ र आशान्त शर्मा स्टारर ‘ताराहरू’ शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा प्रदर्शनमा आएका छन् ।

सोसल-कमेडी ‘माग्ने राजा’लाई ऋषि लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् । केदारसहित वर्षा सिवाकोटीको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्ममा निर्देशक कमेडीमार्फत सामाजिक मुद्दाहरूमा आक्रोश पोखेका छन् ।

शुक्रबार बिहान र मध्यान्हमा यो फिल्मको देशब्यापी अकुपेन्सी २० देखि ३० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । अपरान्ह, बेलुका र रात्री शोजमा अकुपेन्सी अनुपातमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

१४९ मिनेट रनटाइमको यो फिल्म केदारको पहिलो लिड फिल्म हो । ऋणको बोझले थिचिएको मुख्य पात्रले आफ्नो सपना पुरा गर्न गर्ने संघर्ष र यथार्थको कथावस्तुमा फिल्म बनेको छ ।

विजयसहित मिरुना मगर र केकी अधिकारीको शीर्ष भूमिका रहेको ‘जनै हराएको मान्छे’ले प्रिमियरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ । यो फिल्मको विहानी र मध्यान्हको देशब्यापी अकुपेन्सी १० देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ ।

बेलुकी र रात्रीकालिन शोको अकुपेन्सीमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसको रनटाइम १४३ मिनेट छ ।

आशान्त शर्माको ‘ताराहरू’को देशब्यापी ओपनिङ निकै न्यून छ । कूल ३० हाराहारीका शोसहित रिलिज भएको यो फिल्मलाई ठूला मल्टिप्लेक्सले न्यून शो दिएका छन् ।

आशान्तसहित मेनुका प्रधान, मीरा खड्का, कुन्दन शाक्यको अभिनय रहेको यो फिल्मको रनटाइम १४९ मिनेट छ ।

जनै हराएको मान्छे ताराहरू माग्ने राजा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जनै हराएको मान्छे : प्रिमियरमा भक्कानिए कलाकार (तस्वीर)

जनै हराएको मान्छे : प्रिमियरमा भक्कानिए कलाकार (तस्वीर)
माग्ने राजा, जनै हराएको मान्छे, ताराहरूले कति शो पाए ?

माग्ने राजा, जनै हराएको मान्छे, ताराहरूले कति शो पाए ?
‘जनै हराएको मान्छे’ बारे केकी : यसभित्र मैले कतिपटक आमालाई देखेको छु

‘जनै हराएको मान्छे’ बारे केकी : यसभित्र मैले कतिपटक आमालाई देखेको छु
फिल्मको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने भार बोकेको छु : विजय बराल

फिल्मको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने भार बोकेको छु : विजय बराल
विजय बराल अभिनीत ‘जनै हराएको मान्छे’को ट्रेलर : वैदेशिक रोजगारीको सपना र ठगीको कथा

विजय बराल अभिनीत ‘जनै हराएको मान्छे’को ट्रेलर : वैदेशिक रोजगारीको सपना र ठगीको कथा
‘जनै हराएको मान्छे’बाट मिरुनाले गर्लिन् दोहोरो ह्याट्रिक ?

‘जनै हराएको मान्छे’बाट मिरुनाले गर्लिन् दोहोरो ह्याट्रिक ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित