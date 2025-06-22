‘एक चिहान’ नाटक भदौ २२ गतेदेखि प्रज्ञा भवनमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको चर्चित उपन्यास ’एक चिहान’ माथि आधारित शैक्षिक नाटक राजधानीमा मञ्चन हुने भएको छ ।
नाट्यशालाको प्रस्तुति तथा निर्देशक नकुल पौड्यालको निर्देशनमा तयार गरिएको नाटक भदौ २२ गतेदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा नियमित रूपमा देखाइनेछ ।
यसअघि बुटवल, चितवन र हेटौंडालगायतका स्थानमा ५४ शो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको नाटकले विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यप्रेमी र नाट्यकर्मीको प्रशंसा पाएको छ ।
समाजका विडम्बना, पीडा र मानव मूल्यको प्रश्नलाई उठान गर्ने यस नाटकलाई काठमाडौंमा पनि विशेष चासोका साथ प्रतीक्षा गरिएको आयोजकले बताएका छन् ।
निर्देशक पौड्यालका अनुसार नाटकलाई शैक्षिक दृष्टिले प्रस्तुत गरिएको छ । ‘साहित्यलाई मञ्चमार्फत जीवन्त बनाउन हाम्रो प्रयास हो । यस नाटकमार्फत विद्यार्थीले उपन्यासलाई प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने अवसर पाउनेछन्’ उनले बताए ।
नाटकमा प्रकाश र ध्वनि डिजाइन, पात्रको मनोविज्ञान र सामाजिक यथार्थलाई विशेष रुपमा देखाइएको छ । आयोजक नाट्यशालाले राजधानीका दर्शकलाई नाटक अवलोकन गर्न निम्तो दिँदै विद्यालय–विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।
