+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सम्झना :

मेरो शिरमा आमाको हात छैन

आमाले यो देशमा विभिन्न भूमिकामा रहेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पार्टी निर्माण र राजनीति विस्तारमा सहयोग गर्नुभयो ।

0Comments
Shares
झलक सुवेदी झलक सुवेदी
२०८२ भदौ ७ गते ९:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २०८१ साल माघ ३० गते बिहान ८.४० बजे काठमाडौंमा ८६ वर्षीया शारदा देवीको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो।
  • लेखकले आमाको निधनपछि पारिवारिक संस्कार, गरुड पुराणको स्त्रीद्वेषी र विभेदकारी पक्षहरूको आलोचना गरेका छन्।
  • लेखमा आमाको जीवन, राजनीतिक सहकार्य र परिवारमा मृत्यु संस्कारका अनुभवहरू समेटिएका छन्।

आमा बितेको दिनदेखि
म पिल्सिरहेको छु गरिबीको विषादग्रस्त रेखामुनि
छनलाई सबथोक छन् हातमा
तर, मेरो शिरमा आमाको हात छैन ।
(विनोदविक्रम केसी, आमाका हातहरू)

२०८१ साल माघ ३० गते बुधबार । बिहानको ८.४० बजे । हिउँदको उदास बिहानमा घामका ज्योतिहरू राम्ररी छिरेकै थिएनन् । वातावरणमा चिसो घोलिएको थियो । काठमाडौं सदावहार जस्तो घुर्मैलो तुवाँले बर्को ओढेर दैनिक कर्ममा व्यस्त थियो ।
शहरको छाती चिर्दै एउटा पुरानो शववाहन पीडायुक्त कर्णभेदी आवाज निकालेर दौडिरहेको थियो । वाहनभित्र आमा (शारदा देवी, ८६) अन्तिम यात्रामा हुनुहुन्थ्यो ।

मलाई वाहनले निकालेको स्वर मार्फत आमाले सम्पूर्ण मानिसहरूसँग अन्तिम संवाद गरिरहे झैं लाग्यो । मानौं भनिरहनुभएको छः मेरा सबै आफन्तजनहरू हो म गएँ है ! यो दुःख–सुखको भवसागरबाट म मुक्त हुँदैछु । मेरो समय सकियो । जे बाँकी छ दुनियाँमा यो अब तिमीहरू नै भोग गर । म थकित, गलित भएर अर्काको बोझ बन्दै बाँच्न चाहन्नँ ।

इतिहासले म जस्ता महिला र आमाहरूको सहनशीलताको धेरै परीक्षण गरिसक्यो । मसँग थप परीक्षाका लागि शक्ति बाँकी छैन । यो संसार पुराना पात झर्ने र नयाँ पलाउने गरेरै निरन्तर चलेको छ । म अब पहेलिंदै झरेकोे पुरानो पात हुँ । मैले जे जति दुःख–सुख भोग गरें त्यसमा मलाई गुनासो छैन । अब मेरो भाग बाँच्न पुग्यो । मलाई विदा देऊ !

माघ २९ गते साँझ घरमै बा, हामी तीन जना दाजुभाइ, दुई बुहारी र एउटा नातिको उपस्थितिमा आमाले अन्तिम सास फेर्नुभयो । एकरात घरमै राखेर अहिले पशुपतितिर हिंडाइएको आमाको मृत शरीरको साथमा हामी तीन दाजुभाइ थियौं । जेठो दाइ पोखराबाट आएर मृत्यु अगाडिको आधा घण्टा आमासँग भेट्न पाउनुभएको थियो । कान्छो भाइ विदेश भएकाले आउन सकेन ।

बिहान ९.२० मा वाहनले आमाको शवसँगै हामीलाई पनि आर्यघाटमा लगेर छाडिदियो । संस्कारजन्य कुराहरू छिटै मानिसले छाड्दैनन् । हामीले आमाको कमजोर, जम्मा २४ केजी जतिको मृत शरीर बाँसमा बाँधेका थियौं मानौं नबाँध्ने हो भने आमा विद्रोह गरेर उठ्नुहुन्छ, मृत्युलाई अस्वीकार गर्दै जीवनमा फर्कनुहुन्छ र भाग्नुहुन्छ । मानौं आमा अब उच्छृङ्खल चकचके केटाकेटी बन्नुभएको छ जसलाई अनुशासनमा राख्नका लागि पनि बाँध्नु जरूरी छ ।

घाटमा पारिवारिक दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छिमेकी र साथीहरूको उपस्थिति थियो । परम्परा हो भन्दारहेछन् मृत्यु अगाडि ब्रह्मनालमा राखेर बागमतीको पानी छुवाउने, मुखमा राखिदिने चलनलाई । शव राखेर पनि उस्तै गरी गंगाजल दिने रश्म पूरा गरियो । यो पनि एउटा पूर्वनिश्चित यात्रा तय गरे जस्तो हुँदोरहेछ ।

कसले ब्रह्मनालमा राख्न लगायो, किन लगायो भन्ने पनि थाहा नहुँदै बिना प्रश्न यी कामहरू परिवारका सदस्यहरूले पूरा गरे जस्तो भयो । स्वचालित यन्त्र जस्तो । अहो ! फेरि जति मान्छे उति ज्ञानको तँछाडमछाड, यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुहुँदैन भन्ने कति कति ! विस्तारै चितामा आमाको शव राखियो र दाजुभाइ समेत परिवारका सदस्यले दागबत्ती दिइयो । यन्त्रवत् मैले पण्डित र परिवारजनका सदस्यहरूको आज्ञा पालन गर्दै गएँ ।

विज्ञान र आजको सामाजिक चेतना, कानून र संविधानका विरोधी यो अन्यायपूर्ण व्याख्या अझै पनि घरघरमा पाठ गरिनु दिक्कलाग्दो कुरा हो ।

 

आमाको जुन पवित्र मुख थियो त्यहीं अग्नि दिइयो । जुन मुखले सबैभन्दा पहिले हामीलाई चुमेको थियो, हामीलाई पवित्र शब्द आमा निकाल्न र संसारसँग संवाद गर्न सिकाएको थियो । जुन मुखबाट निस्केका आवाजको पिछा गर्दै हामीले बुबु, माम गर्न सिकेका थियौं, तोते बोली र ताते–तातेका अर्थ बुझ्दै गएका थियौं । क ख पढ्न सिकेका थियौं । दन्त्यकथा, कविता र श्लोकहरू सुनेका थियौं । मन्त्रहरू सुनेका थियौं । रिस र आवेगमा पीडा र दुःखमा बोलिने चिच्याहट सुनेका र सिकेका थियौं । त्यही मुखमा हामी अग्नि दिइरहेका थियौं ।

यो घाटमा म धेरैपटक आएको छु । केही साथीहरूलाई विदा गर्न आइयो र केही साथीहरूका आफन्त या परिवारका सदस्यको विदामा । केही अन्तरपीडाको अनुभव त्यतिबेला पनि हुन्थ्यो । तर आमाको विदाइको यो अन्तिम क्षण फरक थियो । धोको फेरेर रुन पनि सकिन्नथ्यो । हामीलाई साथ दिन आउनुभएका सबैसँग बोल्नु पनि पथ्र्यो । तर मन रोइरहेको थियो । अब यहाँबाट फर्केपछि आमा भन्ने शब्दको भौतिक अस्तित्व हाम्रा लागि सकिएको थियो । मनमा शून्यता छाएको थियो ।

बा अल्जाइमरको रोगी हुनुहुन्छ, ९३ वर्षको । आफ्नी जीवनसंगिनीको अन्तिम विदाइको उहाँलाई कुनै प्रभाव थिएन । कताकतै आमालाई खोज्नुभएको जस्तो, आमाको साथ छुटेको अनुभव गरेको जस्तो केही व्यक्त गर्नुहुन्छ । अन्तिम यात्रामा पठाउनु अगाडि आमाको सिउँदोमा अबिर दल्न बालाई लगाइएको थियो । तर बालाई त्यो अवस्थाको चेत थिएन । आमाको मृत्यु भएको केही दिन पछिदेखि बा शिथिल हुँदै जानुभएको छ ।

०००

लामो समय साहिंला भाइको परिवारसँग भक्तपुरमा बस्ने गर्नुभएको बा–आमा गत मंसीर आधाआधीबाट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मातातीर्थको घरमा । यी साढे दुई महिना आमासँग केही समय विताउन पाइयो । यसपालिको हिउँद घमाइलो थियो र म शहर झर्नुपर्ने कुनै नियमित काममा संलग्न थिइनँ, फुर्सदको समय मसँग पर्याप्त नै थियो ।

आमा छोराका बीच संवाद भइरहे– आमाका खुशी र दुःख अनि चाहनाहरू । हाम्रा बारेमा उहाँका चिन्ता । खासगरी बाको अवस्थाका बारेमा रहेको पीर । सन्तानहरूले खाए खाएनन्, सुते सुतेनन्, कमाइ के कस्तो छ, बुढेसकालमा दुःख पाउँछन् कि ? यस्तै पिरलो । परिवारका सदस्यहरू जो युरोपदेखि अष्ट्रेलियासम्म छरिएका छन्, तिनका बारेका खुशी, चिन्ता र चासो । नाति, पनाति पुस्ताका सदस्यहरूको खुशी र सम्भावनाका कुरा । अब फलानो नातिको बिहे र फलानोको सन्तान देखेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने शुभेच्छा ।

हाम्रो घरको आँगनमा तुलसीको मठ छैन । धेरै वर्ष भयो आमा र पोहोर पुसमा बित्नुभएको सासूआमा (लक्ष्मीजीको आमा)ले पनि एउटा तुलसीको मठ बनाउनुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो । के कसो भयो पूरा गरिएको थिएन । यसपालि आमा घर जानुभएको दिनबाटै साँझ–बिहान तोरीको तेलमा आफैंले कातेका बत्तीको दियो बाल्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

हामी सबै सन्तानको कल्याण होस् भन्ने चाहनुहुँदो हो सँगै आफ्ना दुःखको अन्त्यको चाहना पनि व्यक्त हुँदो हो । आफैं बत्ती कात्ने तर हातको तागतले सलाई कोर्न र लाइटर पार्न मुश्किल । स्वास्थ्यले नसक्ने दिनमा ल है बत्ती बालिदेऊ भन्नुहुन्थ्यो । आमाले बत्ती बाल्नुहुँदा घर मात्र हैन जीवन पनि उज्यालोे भए झैं लाग्थ्यो । यसपालि आमाको रहर पूरा गर्नै पनि आँगनमा मठ बनाइदिऊँ भन्ने लागेको हो । तर के के नमिलेर बनाइएको थिएन ।

हाम्रो संस्कारले घरभित्र मृत्यु हुनु राम्रो मान्दैन रहेछ । आमालाई अन्तिम समयमा पानी खुवाउन आँगनमा निकाल्दा तुलसीको बोट भएको गमला नजिक राखियो ।

आमालाई यसअघि जीवनको ८६औं हिउँदसम्म पनि कुनै रात अस्पताल बस्नु परेको थिएन । माघको तेस्रो साताबाट एक हप्ताको अस्पताल बसाइ आमाका लागि मृत्युको पूर्व तयारी जस्तो पो हुन गयो । न हामीले थाहा पायौं न अनुमान कल्पना नै गर्न सक्यौं । आमालाई अन्तिम दिनहरूमा अस्पताल बसिरहेका बेला पनि एउटा दुःखेसो जस्तो थियो आफैंसित । आफ्ना हातले पकाएर सन्तानलाई खान दिन नसक्दाको पीडा ।

भन्नुहुन्थ्यो भात पकाएर सबैलाई दिएर खान पाए पो बाँचेको सार हुन्थ्यो ! यता ग्याँसचुलो अथवा डिजिटल इन्डक्सन चलाउन या कुकरमा पकाउन आमालाई आउँदैनथ्यो, तागत पनि त थिएन उभिएर भान्सा उतार्ने । पित्तलको कसौंडीमा आगोले छड्काएर पकाएको भात पो भात । सबैलाई झैं हामीलाई संसारमा सबैभन्दा मीठो भात पकाउने त हाम्री आमा नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो ।
चोख्यान, मसला र नुन पिरो मिलाएर आमाले पकाएको तरकारीको स्वाद जस्तो प्रिय केही लाग्थेन । गाउँमा हुनुहुँदो हो त दाउराले चुलोमा खाना बनाएर हामीलाई खुवाएर आमा तृप्त बन्नुहुन्थ्यो होला ।

माया तलतिर बग्छ भन्छन् । हामीले आमाको शरीर र मनबाट मायाको निरन्तर बगिरहने अमृत पान गरिरह्यौं । र त्यसको ऋण तिर्ने बेला टारिरह्यौं । आमाका हामी चारभाइ छोरा छौं । चार बुहारी । चारभाइका गरेर ७ वटा नाति–नातिना छन् । दुई जना नातिनी बुहारी र दुई जना नै नातिनी ज्वाइँ भए । पाँच पनाति–पनातिना । आमाको माया ती सबैतिर उत्तिकै बाँडिएको । सम्झिबस्ने मेलो ।

केही वर्षदेखि सुन्ने क्षमता सकिएको थियो । कान कम सुनेपछि संवाद कमै हुनेभयो । तर आमाको चेतनामा कुनै समस्या थिएन, अन्तिम २० मिनेट अगाडिसम्म पनि स्मृति तरोताजा थियो । कम संवाद भएर मनमा लागेका कुरा पनि अरूलाई सुनाउन गाह्रो भएपछि धेरैजसो मनैमा खेलिबस्ने भए ।

सन्तानहरूका आफ्ना आफ्ना गन्तव्य, व्यस्तता, चिन्ता, काम र बेफुर्सद या अनिच्छावश पनि आमासँग संवाद कम हुने नै भयो । मोबाइलमा अनेकवली हेर्ने व्यस्ततासँगै आमाले गर्ने निकटताको खोजीप्रति बेवास्ता पनि मिसिन्थ्यो । गाउँ र आमाको परिवेश नबुझेका नाति पुस्ताले हजुरआमासँग गर्ने संवाद पनि यसै कम हुनेभए ।

आमाका मनमा हामीलाई हुर्काउँदै गर्दा के–के सपना सजिएका हुँदा हुन् ? मैले कहिल्यै त्यसतर्फ ध्यान दिइनँ, दिन सकिनँ । आमालाई सेवा गर्ने सम्बन्धमा पूरा गर्न नसकिएका कतिपय कुरा खट्किन्छन् र दोषानुभूति गर्छु ।

सुन्दै जाँदा आमाको मनमा दुई वटा कुरा खेलिरहेको सुनाउनुहुन्थ्यो । अल्जाइमरले होस गुमाउनुभएका बा सन्तानका लागि दुःखको कारण बनेको चिन्ता । अनि आफ्ना आमा, बाबु, दाजुभाइहरू भन्दा लामो उमेर बाँचेपछि अब त मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आत्मज्ञानका कुरा ।

बित्नु अघिल्लो राति मात्र सुत्नु अगाडि भन्नुभएको थियो दुईजनै यस्ता रोगी बुढाबुढी भइयो कसरी पाल्छौ ? आफ्ना कारणले सन्तानले कुनै दुःख–कष्ट व्यहोर्नु नपरोस् र आफू आफ्नो पतिभन्दा अगाडि मर्न पाइयोस् भन्ने आमाको चाहना थियो, जुन उहाँले पूरा गर्नुभयो । अन्तिम पटकको दिसापिसाब पनि आफैं ट्वाइलेटसम्म पुगेर विसर्जन गर्नुभयो ।

आमा बित्नुभएको १७औं दिनमा बा पनि बित्नुभयो । अल्जाइमरले अर्धचेतनमा जानुभएका बाले आफू बित्नुअघि आमाको अभाव महसुस चाहिं गरिरहनुभएको थियो ।

२०३७ मा टाइफाइड भएपछि श्रवणशक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै गएर केही वर्ष यता ठप्प भएको थियो । मस्तिष्कको भाग खुम्चिएर गलाको मांसपेशीको लचकता हराएकाले आफूलाई मन परेका र कथेका श्लोकहरू सुनाउन नपाउँदा पनि आमा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो । जीवन र मृत्युसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणहरू एउटा ज्ञानी व्यक्तिको जस्तो स्पष्ट थिए ।

आमा कमजोर त हुनुहुन्थ्यो तर त्यो एक प्रकारको लामो अभ्यास जस्तो लाग्थ्यो । अल्पहार आमाको हामीले थाहा पाएदेखिको गुण थियो । पाँचफिट भन्दा कम उचाइ, सानो गाँठीको शरीर । गाउँको कृषि जीवन । टाढाको पँधेरो, ढिकी–जाँतो । टाढाको गामबेसी । घाँसदाउरा, मेलापात र खेतीपाती । मध्यमवर्गीय किसान परिवारका पुग अपुगका अनेकवली समस्या र केही गरिछाड्ने अठोटका लागि निरन्तर गरिने कठोर मिहिनेत ।

आमाले त्यो सारा दुःख र कष्ट सहेर हामीलाई हुर्काउनु, पढाउनुभयो । छोराहरू नपढेर खोलापाखामा हलो नखेलुन्, नबरालिउन् भन्ने चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो ।

हामी सबैले उच्चशिक्षा हासिल गर्‍यौं । विद्यार्थी कालमा राजनीतिमा संलग्न भएपछि मेराबारे आमाका चिन्ताहरू थपिए । लामो समय म घर पुग्न नसकेपछि आफैं भेट्न आइपुग्नुहुन्थ्यो । घरमा प्रहरी पुगेर वारेन्ट पुर्जी टाँस्दा आमाले प्रहरीलाई नै हाकाहाकी हप्काएर पठाउनुभएछ । वडा सदस्यलाई पनि झपार्नुभएछ । पछि एउटा लोक शैलीको श्लोक सुनाउनुभएको थियो ।

आएको रहेछ पुलिस घरमा पुर्जी टाँसुला भनी
दिएँ गुन्द्री अनि बस ल भनेर सोझै भएँ म पनि ।
आँसुले म बाटो नपाउने भएँ छोरा झलक सम्झिइ
बाबु हो घरलाई नसम्झ तिमीले यही देशमा मन दिइ ।।

छयालीस सालको आन्दोलनका समयमा म गिरफ्तार हुनेबेला सरकारलाई आलोचना गरेर श्लोक बनाउनुभएको र आन्दोलनका समयमा वल्लोपल्लो गाउँमा पुगेको बेला पनि सुनाउने गर्नुभएको रहेछ ।

राख्दैछ जनता यो देश भरमा मिटिङ र बैठक
साँच्चै बाबु अब त तिमीहरूले थोत्रो चलन यो झिक ।।

क्याम्पसमा विद्यार्थी हिनामिना भए कति बिचैमा मरे
कतिलाई लगेर तिनै पुलिसले जेलभित्र बन्दी गरे ।
जेल बसें अबलाई नभन बाबु हो देशका लागि मन्दिर
तिम्रो इच्छा सधैं सफल हुँदै जावस भो भो नलियो पिर ।।

उहाँ मलाई भेट्न हिरासतमा पुग्नुभएको थियो । रवीन्द्र अधिकारी र मेरो हातमा एउटै साङ्लो लगाएको थियो । मलाई पो यो हत्कडी सहित आमाका अगाडि जाँदा रोइदिनुहुन्छ कि भन्ने पिर लागेको थियो । उल्टो आमाले ढाडस दिएर भन्नुभएको थियो– चोरेको ठगेको होइन, बापत लागेको हैन । जेल पर्र्दैमा किन डराउने ? यिनीहरू (राजा) का दिन सकिएका हुन् । कतिञ्जेल थुन्न सक्छ र ? नआत्तिई बस । शिर ठाडो पारेर यसो भन्दै साहस थपेर पो हिंड्नुभयो प्रहरीकै अगाडि । मेरो मन गर्वले फुरुङ्ग भएको थियो । यिनै सम्झना घाटमा बसुञ्जेल आइरहे ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते…

आमाले नै त हो मलाई राजनीति र साहित्यका विषयमा पहिलो चेतना दिएको । आमा २००७ वरपरको समयदेखि कांग्रेसमा सक्रिय रहेका दाजुहरू र आफ्ना पिताका प्रभावमा राजनीति सुन्दै, बुझ्दै र सिक्दै हुर्कनुभएको रहेछ ।

लमजुङको चिसंकुमा आमा जन्मनुभएको थियो । आमाका पिता पण्डित चूडामणि घिमिरेले गाउँमा पाठशाला ल्याएर सञ्चालन गर्नुभएकोले पाठशाले पण्डित कहलाउनुभएको । छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने प्रचार पनि गर्नुभएको तर आफ्ना छोरीहरूलाई पढाउन उति जोड नदिनुभएको । आमाले भने दाजुहरूले पढेको सुनेरै कविता र श्लोकहरू कण्ठस्थ पार्नुभएको । त्यहींका डिट्ठा श्रीप्रसाद घिमिरे र उनका दाजुभाइले हलोक्रान्तिको विगुल फुकेका थिए । मामा तीर्थराज घिमिरे कांग्रेसमा सक्रिय हुँदै २०१७ को काण्डपछि केही समय भूमिगत बसेर स्वनिर्वासनमा जानुभएको थियो, फर्केपछि प्रधानपञ्च बनेर काम गर्नुभयो ।

त्यसक्रममा आमाले गणेशमान सिंह र भरतशमशेरको लमजुङ भ्रमणका धेरै कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको रहेछ । २००७ सालमा बन्दीपुर कब्जा गरिसकेपछि तनहुँ हर्कपुरका स्थानीय ठकुरी जनजुक्त शाहीकहाँ चन्दा माग्न गएका श्रीभद्र खनालका भाइ उमाभद्र र जुल्फी पालेका नरङ्गे युवाहरूबारे एक जना गुरुले रचेका श्लोक आमालाई कण्ठस्थ थियो, सुनाइरहनुहुन्थ्यो ।

यस्तै माधव घिमिरेले लेखेका बन्दीपुर काण्डका शहीद पुलिमराङे युवाहरू बारेको कविता पनि कण्ठस्थ थियो । आमाहरू आफ्ना दाजुहरूलाई सहयोग गर्दै कांग्रेसका पक्षमा काम गर्दै हुर्कनुभएको । सहयोगको अर्थ हुन्छ गन्ती नहुने काममा सहभागिता ।

२०३६ बाटै म तत्कालीन मालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालें । विस्तारै आमा हामीलाई सहयोग गर्न जुट्नुभयो । परिवारको एक्लो महिला सदस्य, टाढाको पानीपँधेरो, ढिकीजाँतो र खेतीपाती गर्दै थाक्ने शरीर । रात विरात खाना खान आइपुग्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरू ।

त्यस इलाकामा पार्टी निर्माणको काममा लाग्ने सबैजसो नेताहरू हाम्रो घरमा बास बसेका छन् । आमाले कहिल्यै प्रश्न नगरी रातविरात सबैको सेवा गर्नुभयो । मलाई कहिल्यै काममा जान रोक लगाउनुभएन । आमाले पठाइदिएको चामल र घिउ, दाल र गुन्द्रुक पार्टीका कार्यकर्तासँग बाँडेर खाने गरिन्थ्यो ।

आमा अलि प्रगतिशील चेतको पनि हुनुहुन्थ्यो, समाज र राजनीति बुझ्ने गज्जब तीक्ष्णता थियो । पछि राजनीतिक श्लोकहरू कथेर सुनाएर हाम्रो राजनीतिक प्रचारलाई सहयोग गर्नुभयो । दासढुंगा दुर्घटनामा एमाले महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको घटना पछि रचेको श्लोक एमालेले बारा जिल्लाको कोल्हवीमा आयोजना गरेको क्षेत्रीय शोक सभामा मञ्चबाटै सुनाउनुभएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो बसाइ बारा जिल्लामा थियो ।

पछि मकैखोलाकै कुरा । बा आमा गाउँमै हुनुहुन्थ्यो । हामी छोराहरू पोखरा काठमाडांैतिर छरिएका थियौं । संकटकाल बढ्दै जाँदा माओवादीका नेता–कार्यकर्ताहरू गाउँतिर पुग्न थाले । कतिपय मेरा मित्र र चिनजानका साथीहरू हुने नै भए । हाम्रै जेठो मामाको छोरा प्रभु पनि माओवादीको इलाकास्तरका नेता थिए ।

अब माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू रातविरात घरमा गएर खाना बनाउन अनुरोध गर्ने र खाएर हिंड्ने गर्न थालेछन् । बुढ्यौली र रोगले थकित आमाको शरीरले रातविरातको यो धन्दा गर्नु सहज थिएन । तर आमाले नाइँनास्ति गर्नुभएन सकेजति सहयोग गर्नुभयो खाना खुवाएरै पठाउनुभयो भनेर माओवादी साथीहरू सुनाउँथे ।

आज फर्केर हेर्छु, आमाले यो देशमा विभिन्न भूमिकामा रहेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पार्टी निर्माण र राजनीति विस्तारमा सहयोग गर्नुभयो । विशेषगरी आजको एमाले निर्माणमा आमाको श्रम, पसिना र आँसुको पनि सानो योगदान छ । तर कुनै पनि पार्टीले आमालाई राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिएनन् । हाम्री आमा र अरु हजारांै आमाहरूले यसरी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को बाटो पछ्याउनुभयो ।

इतिहासमा त्यसको लाभ पोल्टाभरी थापेर पोख्दै हिंड्नेहरू अरू नै निस्के । मलाई आफैंले पनि यस्ता अनेक आमाहरू बिर्सेको जस्तो अपराधबोध हुन्छ जसले मैले काम गर्ने समयमा पनि उसैगरी पार्टी निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । आफू सक्रिय राजनीतिमा नरहे पनि उनीहरूलाई बिर्सनुहुन्थेन भन्ने लागिरहन्छ ।

आमाले हरेक काम आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्पित गरेर सन्तानका लागि गर्नुभयो । सधैं आफ्ना कारणले सन्तानले समस्या नभोगुन्, दुःख दिनु नपरोस्, उनीहरूको भलो होस् भन्ने मात्र चिताउनुभयो । आमा र आमाहरूसँग त्यागको प्रतिस्पर्धा कसले गर्न सक्छ र ?

कोराका दिनहरू

घाटमा पुगेपछि छोराको नाताले आमाको दाहसंस्कारमा सामेल हुँदा के गर्ने के नगर्ने भन्ने द्विविधा थियो । परलोक, पूर्वजन्म या पुनर्जन्मका कुरामा विश्वास नभएपछि आमालाई स्वर्ग तार्न या आमाको मोक्षका लागि अपनाइने विधि, प्रक्रिया, यमराज तथा धर्मराज र मानिसका बीच बसेर यो लोकबाट अर्को लोकसम्म मृतकहरू सप्लाई गरिदिने, पासपोर्ट बनाइदिने, भिसा हान्दिने, टिकट बन्दोबस्त गर्ने, बाटो खर्च पनि पठाइदिने एजेन्सीहरूको अर्थवत्ता मेरा लागि कत्ति पनि थिएन । तर यो विधि या १३ दिने क्रियाकर्ममा सामेल नभएर दाजुभाइ, इष्टमित्र र परिवारका सदस्यहरू सबैबाट पृथक् बसेर उनीहरूको चित्त दुखाउने या आफूलाई विशिष्ट देखाउने हिम्मत पनि मसँग छैन ।

त्यसो गर्नु मजस्तो समाजमा आश्रित सामान्य गृहस्थलाई उचित पनि हुन्थेन । म मेरो आस्था र विश्वास अरूमाथि थोपर्न चाहन्न, अरूका आस्था र विश्वासप्रति पूर्ण सम्मान गर्छु । र मेरो व्यवहारले कसैले मन नदुखाओस् भन्नेमा सतर्क हुन्छु, कहिलेकाहीं त चाहिने भन्दा बढी नै ।

भौतिकवादी बनाउन जसरी माक्र्सवादले मलाई सहयोग गरेको थियो त्यसरी नै अरूका आस्थामा सम्मान गर्न पनि सिकाएको थियो । म अरूले आयोजना गर्ने पूजाआजा, बिहेबर्तुन, एकाहा, सप्ताहमा सहभागी बनिरहन्छु । बा–आमा सहितका गाउँले आफन्तहरूलाई गया, काशी, प्रयाग र अयोध्या लैजान पनि म नै पुगेकै थिएँ ।

पशुपतिमा शतबीज छर्न ल्याउन पनि म सामेल भएकै थिएँ । तर आफूले कुनै भगवानका सामु शिर झुकाइनँ । नातागोताभित्रका र आफन्त साथीभाइका परिवारमा संस्कार परम्परा, विश्वास र आस्थाका आधारमा गरिने धार्मिक यज्ञ या अरू कार्यका अवसरहरूमा मिलेसम्म उपस्थित हुन्छु । त्यस्तोमा दान–दक्षिणा लिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ र कहीं लिनुपर्दा आत्मसम्मान गुमे जस्तो लाग्छ, मरेतुल्य हुन्छु । नलिन प्रयास गर्छु तर सधैं सकिन्न र टाउको र अभिमान सँगसँगै निहुराइदिन्छु ।

म भगवान् या देवी–देवता सम्झेर मन्दिर जान्न, संयोगले मन्दिर पुगेका बेला त्यसका धूपदीपबाट आउने बास्ना, शंखघण्टको आवाजबाट आनन्दित हुन्छु, यज्ञ लगाएको ठाउँबाट आउने वास्ना असाध्य मनपर्छ । अरूले गर्ने पूजाआजाप्रति गुनासो छैन, मन्दिर र मस्जिदहरूमा माइक लगाएर गरिने मन्त्रोच्चारण या भक्तिभजन सुन्दा भने दिक्क लाग्छ । मलाई अविश्वास भएको कुरामा नक्कली भक्ति देखाउन पनि म सक्दिनँ ।

यसपालि थाहा भयो मृत्युसंस्कारमा दाजुभाइहरूको साथ–सहयोग अनिवार्य जस्तो रहेछ । परिवार दुःखमा परेको समयमा अन्तिम संस्कारका यावत् चाँजोपाँजो मिलाउन ठूलै जनशक्ति आवश्यक पर्ने रहेछ । अरूकोमा पर्दा खासै थाहा पनि भएन, धेरै जाँदा पनि गइएन । गए पनि राजनीतिक गफ गर्‍यो, सतही सहभागिता जनायो हिंड्यो ।

आफूलाई परेपछि थाहा भयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको महत्व । भाइहरू दिनवन्धु, राम, कीर्ति, लक्ष्मण, लव र सुरेन्द्र तथा दिदी कृष्णदेवी, बहिनी राधिका, भतिजी सीताले यो भार पार लगाउन खटेर सहयोग गरे । चितवन, पोखरा र काठमाडौंदेखि दाजुभाइहरूको टिम आफैं आयो, छिमेकीहरू आए र सक्रिय भए र पो हामीले यो काम सक्यौं ।

घाटमा गरिने कार्यमा पुत्रका रूपमा पहिलो समस्या पर्‍यो दागबत्ती दिनेबेला कपडा बदल्नुपर्ने समयमा । दाइ र भाइले कपडा बदलेर काम थाले । चिसोको एलर्जी भएको मेरो शरीरले कम्मरमुनि एकसरो कपडा लगाएर छाती खुला राख्न अनुमति दिंदैन, त्यसमाथि यो जाडोमा । अनि त्यहाँ कपडा खोल्दा त जनै भिरेको देखिनुपथ्र्यो । नभिरेको देखे परिवारका सदस्यहरूले नराम्रो अनुभूति गर्न सक्थे, म आफैं अनावश्यक रूपमा यस्तो सोचेर अतिरिक्त सतर्क भएको पनि हुनसक्छ ।

आमालाई थाहा थियो, परिवार र आफन्त सबैलाई थाहा छ म जनै लगाइरहन्न । थाहा भएकै कुरा पनि खास समयमा अलग अर्थ बोकेर आउँदो रहेछ । भगवानप्रति आस्था राख्ने आमाको अन्तिम संस्कारका बेला अरूले के भन्लान् भन्ने चिन्ता पनि हुँदोरहेछ ।

मैले जनै लगाउन छाडेको त २०३५ मा कलेज गएदेखि नै हो । कम्युनिष्ट पार्टी र माक्र्सवादबारे, चार्वाक या भौतिकवादबारे कुनै कुरा थाहा नहुँदै नसुन्दैको कुरा हो । तर घरमा जाँदा कहिलेकाहीं लगाइदिन्थें । पछि पछि पनि आमाले कर गर्दा जनैपूर्णिमा लगायत समयमा भिरिदिन्थें । यो पनि आमालाई थाहा थियो ।

यसपालि घाटमा त्यो असमञ्जसमा पर्न मन लागेन र कपडा खोलिनँ । कपाल भने खौरिएँ । घरमा पुगेपछि पनि केही परिमार्जित तरिका अपनाइयो । संस्कारमा अपनाइने विधिमा विस्तारै आइरहेको सुधार ग्राह्य हुँदै गएको रहेछ । लँगौटीको ठाउँमा रेडिमेड अण्डरवेयर, थर्मकोटको सेट र ऊनीको टोपी, त्यसमाथि ऊनीकै स्वेटर भिर्न पाएपछि बसाइ सहज भयो । बाँकी त जे जे पण्डितले भन्दै जान्छन् त्यसलाई मिलेसम्म आफू अनुकूल संशोधन गरेर स्वीकार गरियो । म परें माइलो छोरो, थलोका काम खासै मेरो भागमा पनि नपर्ने ।

मेरा लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण समय भए पनि महत्वपूर्ण सिकाइको अवसर पनि बन्यो । खासगरी हिन्दुधर्म मान्ने पहाडे ब्राह्मण क्षेत्री परिवारमा हुने मृत्युसंस्कारका अनेक पाटा थाहा पाइएको थिएन । ब्राह्मणहरू वास्तवमा कुन मनोविज्ञानले बनेका हुन्छन् भन्ने पनि थाहा भयो । मेरो घरको छानोमुनि ६० वर्षमा मृत्यु भएको नै यो पहिलो घटना हो (ससुराबा र सासूआमा वित्नुहुँदा विधि प्रक्रिया उही भए पनि पूरै बसेर हेरिएन) ।

हजुरबा वित्दा म तीन वर्षको मात्र थिएँ रे ! त्यसमाथि गाउँमा रहुञ्जेल कहिल्यै घाट जानुपरेको पनि थिएन । गाउँ छाडेपछि अरूको मृत्यसंस्कारलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पनि परेको थिएन ।

पिण्ड, तर्पण, श्राद्ध, जलार्पण, त्यसमा गरिने मन्त्रहरूको उच्चारण, यमराज, धर्मराज, विष्णु, ब्राह्मण, दान, धर्म, जन्म, पुनर्जन्म जस्ता विषयमा कसरी पण्डितहरूले बुझ्छन् र बुझाउँछन्, मानिसहरू कसरी विश्वास गर्छन् र त्यसलाई अनुसरण गर्छन् भन्ने थाहा पाउन सहज भयो ।

सँगै ब्राह्मण र पुराणहरूले कसरी नेपाली समाजको ज्ञान र विश्वासको परम्परालाई जकडेर भाग्यवादी बनाइराखेका छन्, कसरी यसले हाम्रो तमाम मनोविज्ञान प्रभावित छ भन्ने थाहा पाउन सहज भयो । यो हाम्रो समग्र समाजको स्वस्थ संस्कृतिको विकासका लागि कति बाधक छ भन्ने बारे बुझ्ने अवसर मिल्यो ।

गरुड पुराणको अमानवीयता

हाम्रा भानिजदाइ बुद्धिनाथ अधिकारी आफैं अघि सरेर गरुड पुराण पाठ गर्नुभयो । २०३४ सालमा माइला मामाको अन्तिम संस्कारका बेला सुनेपछि मैले गरुड पुराण सुनेको थिइनँ । मलाई यो पुराण सुन्न सुनाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको हो । तर यसमा पनि अरू प्रक्रियामा झैं सामेल हुनैपर्ने भयो । धेरैजसो पाठ त संस्कृत श्लोक या मन्त्रहरू मात्र भनेर अघि बढाइए । केही पाठको भने नेपालीमा अर्थहरू पनि सुन्ने अवसर मिल्यो ।

काकाका छोरा राम र बुद्धि दाइ संस्कृतमा शास्त्री गरेका र नेपालीमा एमए गरेका, हामी सुन्नेहरू पाँचै जना कम्तीमा स्नातक र मास्टर्स गरेकाहरू । आलोचनात्मक चेतले काम गर्ने नै भयो । सुनाउनेहरूमा पुराणका प्रति पूर्ण विश्वास र भक्ति । सुन्नेहरूमा विश्वास र आलोचनात्मक धारणाको मिश्रण ।

समाजलाई अनेक भय देखाएर अनुशासनमा राख्ने यत्नस्वरुप पुरुष ऋषिहरूले पुरुषका पक्षमा रचना गरिएको जस्तो लाग्ने गरुड पुराण । तेह्र दिने क्रिया विधि र दानदातव्यको महत्व दर्शाएको र ब्राह्मणहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोगी हुने कुराहरू निकै धेरै थिए । गच्छे अनुसार फूलपाती मात्र चढाए पनि हुने र सक्नेले ठूलै धनदौलत दान गर्नुपर्ने बडो लचकदार व्याख्या पनि रहेछ । नर्कको व्याख्या र यमराजको दण्डविधानका कुरा पनि सामेल थिए ।

यसको राम्रो पक्ष भनेको वेदान्तका कुराहरू संक्षेपमा सुनाइनु पनि हो । खासगरी पूर्वीया अथवा भारतीय हिन्दु दर्शनले स्वीकार गरेको मोक्षका कुरा अर्थात् फेरि फेरि जन्मनु नपर्ने गरी मानिस कसरी मुक्त हुन्छ भन्ने विषयलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । स्वीकार गर्ने नगर्ने अर्को कुरा हो तर यो व्याख्याले श्रोतालाई जीवन र जगतबारे, कर्तव्याकर्तव्यबारे बुझ्न सहयोग गर्छ ।

बुद्धले पनि मोक्षको अर्थात् फेरि जन्मन नपर्ने पक्षमा कुरा गर्छन् । आदि शंकराचार्यको व्याख्याले पनि मोक्षको कुरा गर्छ जसका विचारको प्रभाव यो पुराणको अन्त्यतिरका अध्यायमा रहेछ । उनको भक्तिमार्गबाट मोक्ष प्राप्त गर्ने व्याख्या ईश्वरीय शक्तिमा विश्वास गर्नेहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यो व्यक्तिको आस्था र विश्वासको विषय भएकाले यहाँ बहस गरिहरनु उचित हुँदैन । हामी ईश्वरको शक्ति र उपस्थितिलाई विश्वास नगर्नेहरूका लागि पनि यो विभिन्न दार्शनिक अवधारणाहरूमध्ये एउटा अवाधारणाका रूपमा अध्ययनको विषय हो ।

पुराण सुनिरहँदा मलाई केही कुराले तिखो सुइरोले रोपे झैं घोच्दै प्रहार गरे । आजको समय र मानिसहरूको ज्ञान र विज्ञानका उपलब्धिलाई चुनौती दिंदै केही रुढ मान्यताको व्याख्या सहितको यो पुराण अझै पनि सामूहिक रूपमा वाचन गरिनु सामाजिक विकास र न्यायका दृष्टिले समेत अनुपयुक्त रहेछ । व्यक्तिले अध्ययन गरुन्, पढुन् र विश्वास गर्ने नगर्ने निर्णय आफैं गरुन्; यसमा त केही आपत्ति हुने कुरा भएन । तर यो पुराण सामूहिक रूपमा मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी वाचन गर्नुपर्ने १३ दिने संस्कारको अनिवार्य हिस्सा बनिरहँदा यसका दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने बुझियो । यहाँ केही पक्षको मात्र चर्चा गरिनेछ ।

पहिलो, यो पुराण स्त्रीद्वेषी छ । यसले स्त्री या महिलालाई व्यक्तिका रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्व एजेन्सी दिंदैन । उनीहरूलाई पुरुषको अंगका रूपमा मात्र स्वीकार गर्छ । अझै पनि यसले सती प्रथाको गुनगान गर्छ । सती जान प्रेरित गर्छ र सती नजाने तर भगवान र जन्म, पुनर्जन्मका पौराणिक व्याख्यालाई विश्वास गर्ने महिलामा अपराधबोध जगाउँछ । महिलालाई उसको पतिसँगै दन्किरहेको चितामा चढ्दा अपनाइने विस्तृत विधि भएको यो व्याख्या हाम्रो आफ्नै समय चेतनामाथिको प्रहार हो ।

सय वर्ष पहिले नै राणा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्धित गरेको सती प्रथाको गीत गाउने पुराणको यो अंश लोकतान्त्रिक समयमा पनि भनिरहनु युग सुहाउँदो पक्कै होइन । यो पक्षमा हिन्दु धर्मका विद्वान् पण्डित र धर्मगुरुहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ । पुराणका अहिलेको समयसँग बाझिने कुरालाई हटाएर पनि मानिस र धर्मराज यमराजका बीच सम्बन्ध कायम गर्नेतिर धर्मगुरुहरू लागे भने मानव समाजका लागि कल्याणकारी सावित हुनेथियो । अन्यथा यसमा राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नु पनि पर्छ ।

दोस्रो, यसले पुत्रलाई नै मोक्षको एक मात्र उपाय मानेको छ । शोकका समयमा परेका मानिसहरूलाई स्वग, नर्कको भय देखाउन पढिने यो पुराणले छोरा जन्माउन नसक्ने स्त्री या पुरुषलाई अपमान, लज्जा र पापबोधको तहमा पुर्‍याउँछ । किन मानिसहरू पुत्रलाभका लागि मरिहत्ते गर्छन्, छोरा नपाएकैले कसरी महिलाहरू प्रताडित छन्, कसरी छोरा नहुने बुहारी या पत्नीलाई लाञ्छित गरिन्छ र परिवारको विखण्डनका कारणका रूपमा यो पक्ष जिम्मेवार छ भन्ने हामीले धेरै घटना सुनिरहन्छौं, पढिरहन्छौं ।

समाजमा प्रचलित कतिपय लाञ्छनाको स्रोत पनि यही पुराण हो । विज्ञान र आजको सामाजिक चेतना, कानून र संविधानका विरोधी यो अन्यायपूर्ण व्याख्या अझै पनि घरघरमा पाठ गरिनु दिक्कलाग्दो कुरा हो ।

तेस्रो, यसले समाजमा मान्छेका बीच विभेदका जराहरूलाई मलजल गर्छ । मानिसलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रका रूपमा व्याख्या गरेर कसैलाई जन्मैले दास र कसैलाई मालिकका रूपमा चिनाउँछ । वर्ण व्यवस्थाले समाजमा गरेको लामो विभेदबाट हामी मुक्त हुन खोजिरहेका छौं जसले समाजको उत्पादकत्व, सामाजिक एकता, व्यक्ति र परिवारको उन्नतिलाई अवरोध गरिरहेको छ ।

यसै वर्ण व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने, ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई उच्चताबोध र कथित शूद्रलाई अपमानबोध गराउने यस्तो रचना घरघरमा पाठ गर्नु–गराइनु नेपाल र भारतमा रहेकोे विभेदकारी सामाजिक संरचनालाई निरन्तरता दिने कार्य हो । यस्तो विभेदको प्रभाव उक्त १३ दिने प्रक्रियामा हाम्रो परिवारभित्रै पनि अनुभव गरियो ।

नेपाली समाजलाई गतिशील र समतामुखी बनाउने हो भने कमसेकम कथित आस्था र विश्वासका नाममा गरुड पुराण र स्वस्थानी कथामा रहेका महिला विरोधी तथा विभेदकारी चेतलाई सहयोग गर्ने अध्याय र प्रसंगहरूको आधिकारिक खण्डन आवश्यक छ । व्यक्तिका रूपमा आस्था राख्नेहरूलाई स्वतन्त्रता भए पनि यो विभेदकारी विचारले सामाजिक व्यवहारमा स्थान पाउनुहुन्न ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो यसले भाग्यवादलाई प्रोत्साहित गर्छ जुन आजको मानिसको चेतना र आवश्यकता दुवैका हितमा छैन । यो सुनेर बस्दा मलाई डोरबहादुर बिष्टको फ्याटालिजम एण्ड डेभलपमेन्टको सम्झना आइरह्यो ।

अन्त्यमा,

आमाको अन्तिम समयमा साथै हुन पाउनु र अन्तिम यात्रामा सहभागी हुनु पीडाको विषय त हुँदै हो सँगै पुत्रवत् कर्तव्य पालन गर्नुको सन्तोष पनि हो । मृत्युको अनिवार्यता स्वीकार गरेर पनि यस्तो लागेको होला । अब आमा भनेर बोलाउने कोही रहेन ।

छोरो आउला भनेर बाटो हेरिरहने, आफूले खानु अगाडि उसले खायो–खाएन भनेर निश्चित गर्ने र सन्तानको चिन्ता गरिरहने आमा रहनुभएन । मनमा र घरमा एउटा शून्यता र खालिपन मात्र बाँकी रह्यो । जीवनभर एउटा कहिल्यै नपुरिने शून्यता मसँगै यात्रा गरिरहनेछ ।

अल्जाइमरले अर्धचेतनमा जानुभएका बाले पनि आमाको अभाव चैं महसुस गर्नुभयो । गल्दै गएर आमा बित्नुभएको १७औं दिनमा बा पनि बित्नुभयो । सबै प्रक्रिया आमाकै समयमा जस्तो दोहोरियो । यो आलेख उक्त १७ दिनको बीचमा लेखिएको थियो । बदल्न मन नलागेर जस्ताको तस्तै राखिएको हो ।

सप्ताहान्त
म बबुरो जागिरे

म बबुरो जागिरे
नेपालको चलचित्र उद्योगबारे के भन्छन् दिपक, दयाहाङ र विपिन ?

नेपालको चलचित्र उद्योगबारे के भन्छन् दिपक, दयाहाङ र विपिन ?
मेरो शिरमा आमाको हात छैन

मेरो शिरमा आमाको हात छैन
विष्णु माझीको तीज गीत ‘म त नराउरी’ : सामाजिक यथार्थको चित्रण

विष्णु माझीको तीज गीत ‘म त नराउरी’ : सामाजिक यथार्थको चित्रण
अनि त्रिशूली सुक्यो

अनि त्रिशूली सुक्यो
सुहागरात

सुहागरात
‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’

‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’
‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा

‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा
धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता

धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता
‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’

‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’
कलामा प्रेम र यौन 

कलामा प्रेम र यौन 
शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?
आमा सम्झना
लेखक
झलक सुवेदी

झलक सुवेदी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाल्पाका सरकारी कार्यालयमा छैनन् स्तनपान कक्ष

पाल्पाका सरकारी कार्यालयमा छैनन् स्तनपान कक्ष
संघर्षको दस्तावेज र परिवर्तनको गीत ‘आमा, सपना र ताराहरू’

संघर्षको दस्तावेज र परिवर्तनको गीत ‘आमा, सपना र ताराहरू’
कर्णालीमा कुपोषण : आमालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने चुनौती

कर्णालीमा कुपोषण : आमालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने चुनौती
आमाको काखदेखि कक्षाकोठाको दुरी : मेरी ममी खोइ ?

आमाको काखदेखि कक्षाकोठाको दुरी : मेरी ममी खोइ ?
आमाको मुख हेर्ने दिनमै स्मिता दाहालको ‘आमा’ गीत सार्वजनिक

आमाको मुख हेर्ने दिनमै स्मिता दाहालको ‘आमा’ गीत सार्वजनिक
स्तनपानले आमा र शिशुको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ

स्तनपानले आमा र शिशुको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित