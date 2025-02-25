अष्ट्रेलिया लागे भलिबल खेलाडी रविन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ भदौ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोली तथा नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्दै आएका स्पाइकर रविन चन्द ठकुरी पनि अस्ट्रेलिया लागेका छन्। उनी शुक्रबार बिहान अस्ट्रेलियाका प्रस्थान गरेका हुन्।
विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबबाट घरेलु प्रतियोगिता खेल्दै आएका रविन भविष्य सोच्दै अष्ट्रेलिया लागेका हुन् ।
रविनले केही समयअघि माल्दिभ्समा भएको काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबबाट खेलेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपाली भलिबल खेलाडीहरु अष्ट्रेलिया जाने क्रम जारी छ ।
नेपाली पुरुष भलिबल टोलीका कप्तान रहिसकेबा मानबहादुर श्रेष्ठ पदकबाटै राजीनामा नै दिएर अष्ट्रेलिया लागेका थिए भने राष्ट्रिय टिमकै विशाल विक, टेक अवस्थी र हेमन्त मल्ल अस्ट्रेलियामै छन् ।
केही समयअघि मात्रै महिला राष्ट्रिय टिमकी मिडल ब्लकर कविता भट्ट पनि एपिएफबाट राजीनामा दिएर अष्ट्रेलिया गएकी थिइन् ।
यस्तै त्यसअघि नै सरस्वती चाैधरी पनि एपिएफबाट राजीनामा दिएर अष्ट्रेलिया गएकी थिइन् ।
