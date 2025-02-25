एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग छनोट खेल्न एपीएफ क्लब उज्बेकिस्तान प्रस्थान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालको एपीएफ क्लब एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक चरणमा सहभागिता जनाउन उज्बेकिस्तान प्रस्थान गरेको छ।
- एपीएफ समूह बी मा साउदी अरेबियाको अल नासरसहित उज्बेकिस्तानको पीएफसी नासाफ र थाइल्याण्डको कलेज अफ एसियन स्कोरलार्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
- प्रारम्भिक चरणमा १९ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र प्रत्येक समूहको विजेताले मुख्य चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
६ भदौ, काठमाडौं । एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक चरणमा सहभागिता जनाउन नेपालको एपीएफ क्लब उज्बेकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। एपीएफको टोली शुक्रबार उज्बेकिस्तान गएको हो ।
एपीएफले छनोटमा साउदी अरेबियाको अल नासरसहित ३ टोलीसँग खेल्ने छ ।
नेपाल समूह बी मा परेको छ । यो समूहमा एपीएफ र अल नासेरसँगै उज्वेकिस्तानको पीएफसी नासाफ र थाइल्याण्डको कलेज अफ एसियन स्कोरलार्स छन् ।
नेपालको लिग च्याम्पियन एपीएफले लगातार दोस्रो पटक एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ।
गत वर्ष नेपालले प्रारम्भिक चरणमा उज्वेकिसत्नको नासाफसँगै मलेसियाको सबाहसँग खेलेको थियो । त्यसबेला एपीएफ नासाफसँग १-० ले पराजित भएको थियो ।
प्रारम्भिक चरणमा १९ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । चार समूहमा चार-चार र एक समूहमा तीन टिम छन् । हरेक समूहको विजेता एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको मुख्य चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।
शीर्ष सात टोली यसअघिले मुख्य चरणमा स्थान बनाइसकेका छन् । जसमा ६ टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ भने युएईबाट खेल्ने एक टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । अन्तिम चरणमा १२ टोलीलाई तीन समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ ।
