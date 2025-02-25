चेल्सीको फराकिलो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ भदौ, काठमाडौं । प्रिमियर लिगमा चेल्सीले वेषटहम युनाइटेडलाई ५-१ ले पराजित गरेको छ ।
सुरुमै एक गोलले पछि परेपनि चेल्सीले पुनरागमन गर्दै फराकिलो जित हात पारेको हो ।
वेष्टहमका लुकास पाक्वेटमले छैटौं मिनेटमै गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । तर जाआओ पेड्रो
१५औं मिनेटमा चेल्सीका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
पेड्रो नेटोले २३औं र एन्जो फर्नान्डेज ३४औं मिनेटमा गोल गरेपछि चेल्सीले पहिलो हाफमै ३-१ को अग्रता बनायो ।
दोस्रो हाफमा चेल्सीले दुई गोल थप्यो । मोएसिस साइसेडोले ५४औं र ट्रेभोह चाबालोह ५८औं मिनेटमा गोल गरे ।
पहिलो खेलमा क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरीमा रोकिएको चेल्सीले नयाँ सिजन पहिलो जित निकालेको हो । दुई खेलबाट ४ अंक जोडेर चेल्सी अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ ।
