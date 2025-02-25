एसियाली शारीरिक सुगठनमा उर्मिलालाई कांस्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ भदौ, काठमाडौं । नेपालकी उर्मिला श्रेष्ठले थाइल्यान्डको बैंककमा जारी ५७ औं एसियाली शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जितेकी छन् ।
उनले महिला एथलेटिक्स फिजिक्सको ३५ वर्षमाथि उमेरसमूहमा कांस्य पदक जितेकी हुन् ।
आठ खेलाडी सहभागी उक्त स्पर्धामा थाइल्यान्डकी सिरिन्थिप इन्सीले स्वर्ण तथा लाओसकी सोमानिन फानोसिथले रजत जिते ।
उर्मिला एथलेटिक्स फिजिक्सकै ओपन क्याटेगोरीमा भने चौथो भएको अफिसियल दिनेश राजभण्डारीले जनाएका छन् ।
उर्मिलाले जुनमा भुटानमा भएको १५ औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पिनियसिपमा महिला एथलेटिक फिजिक समूहमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् ।
