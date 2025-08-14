९ भदौ, धनगढी । कैलाली कारागारमा एक थुनुवाकाे मृत्यु भएको छ ।
जबरजस्तीकरणी मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका टीकापुर नगरपालिका-४ का ५६ वर्षीय रामकिसन चाैधरीकाे साेमबार दिउँसो मृत्यु भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
कारागारका जेलर प्रकाश ढुंगानाका अनुसार रिंगटा लागेकाे भनेपछि चाैधरीलाई उपचारका लागि दिउँसो साढे २ बजेतिर सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो ।
अस्पताल पुर्याइएको केहीबेरमै चिकित्सकले चाैधरीलाई मृत घाेषणा गरेका थिए ।
उनकाअनुसार जबरजस्तीकरणी मुद्दामा थुनामा राखिएका चाैधरीलाई उच्च रक्तचापकाे समस्या थियो ।
ढुंगानाले चिकित्सकले उच्च रक्तचापकै कारण चाैधरीकाे मृत्यु भएकाे कुरा बताएका छन् । यद्यपि थप कुरा शव परीक्षणपछि खुल्ने उनी बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4