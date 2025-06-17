+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी : अन टप’को टिजर सार्वजनिक

टिजरको प्रोडक्सन भ्यालु आकर्षक र ‘लार्जर देन लाइफ’ देखिन्छ । ‘ग्लसी’ छायांकनले दृश्यलाई चम्किलो तुल्याएको छ । टिजरको स्टाइलले निर्देशक सुयोग गुरुङले आफ्नो अघिल्लो ‘फर्की फर्की’ भाइब्सलाई फिर्ता गराएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १८:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘जेरी : अन टप’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्मको कथावस्तु सगरमाथा आरोहण र यात्राको क्रममा हुने प्रेमकथामा आधारित छ।
  • फिल्म ३१ असोज (१७ अक्टोबर)मा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ।

काठमाडौं । अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘जेरी : अन टप’को टिजर सार्वजनिक भएको छ ।

टिजरले फिल्मको कथावस्तु र चरित्र चित्रणबारे दर्शाउँछ । सुयोग गुरुङ निर्देशित यो फिल्मको कथावस्तु सगरमाथा आरोहण र त्यहाँको पदयात्राको क्रममा हुने प्रेमकथामा आधारित छ ।

झण्डै २ मिनेटको टिजर मर्मस्पर्शी र एड्भेन्चर महसुस हुन्छ । सगरमाथा आरोहणको दृश्यसँगै सुरु हुने टिजर सम्बन्ध, धोका, संवेदना, ड्रामा र एक्सन दृश्यले भरिपूर्ण छ ।

फिल्मका कलाकार अनमोलसहित जसिता गुरुङ, आँचल शर्मा, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, भुवन केसी र उषा खड्गी टिजरमा प्रस्तुत छन् । भुवन अनमोलका बुवाको रोलमा छन् ।

टिजरको प्रोडक्सन भ्यालु आकर्षक र ‘लार्जर देन लाइफ’ देखिन्छ । ‘ग्लसी’ छायांकनले दृश्यलाई चम्किलो तुल्याएको छ । टिजरको स्टाइलले निर्देशक सुयोग गुरुङले आफ्नो अघिल्लो ‘फर्की फर्की’ भाइब्सलाई फिर्ता गराएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

फिल्मको पटकथा हेमराज बीसीको छ । सरोज न्यौपानेको प्रस्तुतिमा रोविन शेरचन, रामकृष्ण श्रेष्ठ र दीपक भण्डारीले फिल्म निर्माण गरेका हुन् । यो फिल्मलाई रोमान्टिक ड्रामा जनरामा राखिएको छ ।

घुमफिरको क्रममा हुने प्रेमकथाको कथावस्तुमा आधारित यो फिल्मको छायांकन सगरमाथा क्षेत्र, मुस्ताङ र काठमाडौंमा गरिएको छ । एउटा गीतको हालै भारतको जयपुरमा खिचिएको थियो ।

‘जेरी : अन टप’ तिहार छेकोमा ३१ असोज (१७ अक्टोबर)मा प्रदर्शन तयारीमा छ ।

 

अनमोल केसी जेरी : अन टप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जयपुरमा यसरी ‘जेरी अन टप’को गीत खिच्दैछन् अनमोल र आँचल

जयपुरमा यसरी ‘जेरी अन टप’को गीत खिच्दैछन् अनमोल र आँचल
अनमोल केसीको ‘जेरी अन टप’ ३१ असोजमा

अनमोल केसीको ‘जेरी अन टप’ ३१ असोजमा
भुवनले थाले ‘बाटुलो जुन’को छायांकन, पोस्टरमा रोमान्टिक प्रिन्सी र अनमोल

भुवनले थाले ‘बाटुलो जुन’को छायांकन, पोस्टरमा रोमान्टिक प्रिन्सी र अनमोल
‘ए मेरो हजुर ५’मा अनमोल केसी अनुबन्धित

‘ए मेरो हजुर ५’मा अनमोल केसी अनुबन्धित
अनमोल केसी र फिल्म ‘फर्की फर्की’विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

अनमोल केसी र फिल्म ‘फर्की फर्की’विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर
अनमोलसँग ‘बाटुलो जुन’मा प्रिन्सीले रोमान्स गर्ने

अनमोलसँग ‘बाटुलो जुन’मा प्रिन्सीले रोमान्स गर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित