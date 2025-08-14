+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भन्यो- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालै लगाउन सकिँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते २१:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ।
  • महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधिको विकास नभएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको उल्लेख गरे।
  • महासंघले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै तत्काल जारी सूचनालाई पुनःमूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

९ भदौ, काठमाडौं । देशभरका यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी देशभर रहेका यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने प्रविधिको विकास नभएकाले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जाँदा आमरुपमा विरोध पश्चात इम्बोस्ड नम्बर लगाउने कार्य स्थगित भएको अवस्थामा पुनः यसलाई लगाउने निर्णय न्यायोचित छैन,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई भने स्वागत गरेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर लगाउन जाने सार्वजनिक सवारीका साधनका व्यवसायीले पुरानै नम्बरमा कर तिर्ने कागजपत्र नवीकरण गर्ने र इम्बोस्ड नम्बरको राजस्व मात्र लिएको र भौतिक पूर्वाधारविना राजस्व असुली गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको हुँदा तत्काल जारी गरिएको सूचनालाई पुनःमूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित