न्यूह बज्राचार्यको संगीतमा शिव स्तुति ‘शिवोहम्’ सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १६:२२

  • लोकप्रिय संगीतकार न्यूह बज्राचार्यको संगीतमा तयार भएको शिव स्तुति 'शिवोहम्' युट्युबमा रिलिज भएको छ।
  • गीतमा नर्वदा श्रेष्ठका शब्द र बानिका प्रधानको स्वर छ भने भिडियो अनिल तण्डुकारले सम्पादन गरेका छन्।
  • न्यूहले गीत तयार पार्दा चुनौती महसुस गरेको र यो गीतको पृष्ठभूमिको किस्सा सुनाएका छन्।

काठमाडौं । लोकप्रिय संगीतकार न्यूह बज्राचार्यको संगीतमा तयार भएको शिव स्तुति ‘शिवोहम्’ युट्युबमा रिलिज भएको छ ।

यो शिव आराधनामा नर्वदा श्रेष्ठका शब्द र बानिका प्रधानको कर्णप्रिय स्वर छ । यो भक्तिगीतले श्रोतालाई आकर्षित गर्छ ।

‘शिवोहम्’ गीतमा नर्वदाको लेखन र वानिकाको स्वरले सुगन्ध थपेको छ । संगीतकार बज्राचार्यले गीतलाई कर्णप्रिय तुल्याएका छन् । तपाईंलाई आध्यात्मिक संगीतमा रुचि छ भने गीत आकर्षक लाग्नसक्छ ।

भिडियो पनि शिव महिमा र आरधानाको शैलीमा आकर्षक ढंगले तयार पारिएको छ । अनिल तण्डुकारले भिडियो सम्पादन गरेका छन् ।

गीतले युट्युबमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ । नेपालीभाषामा यस्तो गीत बन्नुले भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्ने भन्दै दर्शकले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शिवको स्तुतिमा गाइएको उत्तम प्रस्तुति भन्दै एक सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले यसको प्रशंसा गरेका छन् । तीजको छेकोमा सार्वजनिक गरिएको यो गीत धेरैका लागि प्रीतकर बन्ने निश्चित छ ।

संगीतकार बज्राचार्यले यो गीतको पृष्ठभूमिको किस्सा सुनाए । आफूले गीतकार नर्वदालाई अमेरिकाका कुनैबेला भेटेको तर बिर्सिसकेको बताए । ‘बिर्सि पनि सकेको रहेछु मैले । धेरैवर्षपछि अचानक उसले मलाई, दाई मैले एउटा गीत लेखेको छु, मलाई संगीत गर्दिनूस न भनिन्’ न्यूहले सम्झिए ।

आफूलाई शिवको भजन पहिलोपटक गीतकारले पठाएको र आफ्ना लागि यो गीत तयार पार्नु चुनौतिपूर्ण रहेको उनले सम्झिए ।

‘प्रायःले मलाई लभ सङ् पठाउँछन्, आधुनिक टाइपको गीत पठाउँछन् । राष्ट्रिय गीत पनि पठाउँछन्’ न्यूहले भने, ‘शिवको भजन पहिलोपटक कसैले पठाएको हो । संगीतकारको रुपमा मलाई पनि चुनौति जस्तै लाग्यो । धेरै सोचेर यो गीतमा संगीत सिर्जना गरेको हो । भ्वाइसले साकारै गरिदियो ।’

न्यूहकै युट्युब च्यानलबाट गीत रिलिज भएको छ ।

न्यूह बज्राचार्य
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

