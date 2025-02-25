एन्फा महिला लिग छनोटमा चर्च ब्वाइजको तेस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ भदौ, काठमाडौं । एन्फा महिला लिग छनोटमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ ।
छनोटको समूह एमा रहेको चर्च ब्वाइजले बुधबार च्यासल स्टेडियममा भएको खेलमा स्टुडेन्ट्स फुटबल क्लबलाई ४-० ले पराजित गरेको हो ।
चर्च ब्वाइजको लागि बर्षा मगरले ३७औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी थिइन् । दोस्रो हाफमा चर्च ब्वाइजले तीन गोल थप्यो ।
सरिता कुमारी नाथले ६५औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारिन् । बर्षा ओलीले ७५औं र आरती भुजेलले इन्जुरी टाइमको छैटौं मिनेटमा गोल गरे ।
चर्च ब्वाइजेल यसअघि एफसी रिलेलाई ६-० ले र आरएस रिसोर्ट एण्ड बिच फुटबल क्लबलाई १-० ले पराजित गरेको थियो ।
