गुल्मीमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन बन्यो तर समस्या उस्तै

१४ भदौ, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको उनाएचौरमा १३२ केभी क्षमता भएको सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तिचौर सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ ।
जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडानम्बर–१,२ का हस्तिचौर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विद्युत आपूर्तिमा समस्या रहँदै आएको छ ।
पहिले बुटवलमा रहेको सबस्टेशनबाट गुल्मीमा विद्युत वितरण हुँदै आएको थियो जसका कारण लामो दूरीमा फल्ट पत्ता नलाग्ने जस्ता समस्याले जिल्ला वासी आजित थिए । त्यसको दिर्घकालीन समस्या समधान गर्न भन्दै करोडौं रकम खर्चेर जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–७ को उनाएचौरमा १३२ केभिएको सबस्टेशन निर्माण भएको छ ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त सबस्टेनले गुल्मी र छिमेकी जिल्ला बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म विद्युत सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, गुल्मी जिल्लामा सञ्चालनमा आएपनि विद्युत आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार भने भएको छैन् ।
जिल्ला भर केन्द्रीय र सामुदायिक विद्युत प्रणालीमार्फत विद्युत वितरण हुँदै आएको छ । तर, जिल्लामा सामुदायिकमार्फत वितरण भएका ठाउँमा नियमित बत्ती नहुने, बिगे्र पनि समयमै मर्मत नहुने समस्या उस्तै छ ।
सबस्टेशन बनेपछि अब सहज रूपमा बत्ती बाल्न पाइने भन्ने अपेक्षा राखेका स्थानीयवासी अहिले निराश बनेका छन् । उनीहरूका अनुसार हाल पनि घण्टौंसम्म बत्ती नआउने, आए पनि भोल्टेज अत्यन्तै कमजोर हुने र उपकरणमा क्षति पुग्ने समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
हस्तिचौरका वडावासीहरुले सबस्टेशन गाउँ नजिकै बनेपनि अपेक्षित परिणाम नआएको बताउँछन् । स्थानीय व्यवसायीहरूले पनि पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहुँदा व्यापार व्यवसायमा समेत असर परेको गुनासो गरेका छन् ।
विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा लिफ्ट खानेपानी उपभोक्तालाई समस्या हुने गरेको छ । छल्दीटारी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमबहादुर थापाले विद्युत अनियमिता हुँदा लिफ्ट खानेपानी वितरणमा समस्या हुने गरेको बताए ।
उनले कहिलेकाँही कम भोल्टेज आउदा समस्या हुँदै आएको बताए । विशेष गरेर वर्षातको समयमा अत्यधिक विद्युत अनियमित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनाएचौर सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए पनि हस्तिचौर क्षेत्रमा हुने समस्याले विद्युत अनियमित भएको हुनेसक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रले जनाएको छ । कहिलेकाही लामो समयसम्म विद्युत जाँदा वडाका कामहरु समेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।
स्थानीयवासीहरूले भने तत्काल समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । विद्युत् सुविधा पाएर पनि उपयोग गर्न नसक्ने स्थितिले समस्या हुने गरेको स्थानीय राजन कुँवरले बताए ।
उनले १० मिटर पारि केन्द्रीय विद्युत भएको ठाउँमा २४ सै घण्टा विद्युत आउने तर सामुदायिक विद्युत भएको क्षेत्रका नागरिकले पारि (बत्ती बलेको क्षेत्र) हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था वषौंदेखि हुँदै आएको बताए ।
उनले यसबारेमा सम्बन्धित पक्षसँग पनि जानकारी भए पनि सुधारतर्फ चासो नदेखाइएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
