विद्या भण्डारीको सदस्यता पार्टीले खोसेको होइन, नवीकरण हुँदैन : पोखरेल

१३ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलीय राजनीतिक फर्किन नमिल्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक संसदीय व्यवस्थामा पूर्व राष्ट्रपतिहरूले दलीय राजनीतिक फर्किन नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
शनिवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रपति भएपछि भण्डारीले पार्टीको सदस्यता आफैँ त्यागेकाले त्यसको नवीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भ नै आउन नहुने तर्क गरे ।
पार्टी सदस्यता नै नभएकाले पार्टीको विधानले पनि नवीकरणको कुरा गर्न नसक्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।
‘४०/५० वर्षदेखि कायम रहेको सदस्यता त पार्टीले खोसेको होइन नि । उहाँ आफैले राष्ट्रपति हुन लागि छोडेको हो । त्यसअर्थमा पार्टीले खोसिदिएको जस्तो प्रकारको जुन प्रकारको अनुभूति गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पार्टीले खोसेको होइन । उहाँ जुन भूमिका जानु भयो, त्यो भूमिकाले पार्टी सदस्यताको सन्दर्भलाई अन्त्य गरिदियो । हाम्रो विधानमा पार्टी सदस्यता अन्त्य भएपछि नवीकरण हुँदैन ।’
राष्ट्रपति कार्यकारी भएको अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएको दृष्टान्त नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पनि दलीय राजनीतिक गर्ने चाहना राख्न नहुने पनि बताए ।
‘कतिपय मुलुकहरूका कार्यकारी राष्ट्रपति भएका व्यक्तिहरू कहिले प्रधानमन्त्री पनि भएको देखिन्छ । जस्ता रुस, श्रीलंकामा । त्यो दृष्टान्त हाम्रो दृष्टान्त होइन । हामी संवैधानिक संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ,’ पोखरेलले भने ।
महासचिव पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नरहेकाले त्यसको नवीकरणको विषय उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको पनि बताए ।
‘नवीकरणको त्यसको हुन्छ, जसको सदस्यता छ । तर हामीले त्यो भन्दा माथिको राजनीतिक निर्णय गरिसक्यौं । राष्ट्रपति उपराष्ट्र जस्ता पदमा रहेकाहरु नेकपा एमालेको राजनीतिमा आउने कुरा उचित हुँदैन भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेपछि सदस्यताको विषय स्वत अन्त्य भयो,’ उनले भने ।
