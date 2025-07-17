केराको मूल्य घट्यो, दर्जनको कति ?

१५ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा केराको मूल्य घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले आइतबार केराको मूल्य घटेको देखाएको हो ।

कालीमाटी बजारमा आज आइतबार केरा प्रतिदर्जन थोकमा न्यूनतम १ सय २५ देखि अधिकतम १ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

हिजो शनिबारको तुलनामा यो मूल्य प्रतिदर्जन १० रुपैयाँ सस्तो हो ।

हिजो शनिबार केरा प्रतिदर्जन थोकमा न्यूनतम १ सय ३० देखि अधिकतम १ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

एक साताअघि भने केरा प्रतिदर्जन न्यूनतम १ सय ३० देखि अधिकतम १ सय ४५ रुपैयाँ थियो ।