यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

रासस रासस
२०८२ भदौ ७ गते ९:५८

७ भदौ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नप्रकार छ ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ४३, आलु रातो प्रतिकिलो ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३१, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ४६, आलु सेतो प्रतिकिलो ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४४, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।

काउली स्थानीय प्रतिकिलो १३०, काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो १३०, काउली (तराई) प्रतिकिलो ६०, रातो मूला प्रतिकेजी ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६०, तने बोडी प्रतिकिलो १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो ९० कायम भएको छ ।

यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (जाज्मा) प्रतिकिलो १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो १००, लौका प्रतिकिलो ९०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ५०, घिरौला प्रतिकिलो ७०, झिगुनी प्रतिकिलो ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ७०, सलगम प्रतिकिलो १००, भिण्डी प्रतिकिलो ८० कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो ८०, स्कूस प्रतिकिलो ४०, रायोसाग प्रतिकिलो १५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४००, कुरिलो प्रतिकिलो ४००, निगुरो प्रतिकिलो ८० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो २५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजिवन प्रतिकिलो २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो २८०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १८०, पार्सले प्रतिकिलो १४००, सौफको साग प्रतिकिलो १५०, पुदिना प्रतिकिलो ७००, गान्टेमुला प्रतिकिलो १२०, इमली प्रतिकिलो १९०, तामा प्रतिकिलो ११०, तोफु प्रतिकिलो १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२०, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो १६०, अनार प्रतिकिलो ३६०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ८०, मौसम प्रतिकिलो १६०, जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।

रुखकटहर प्रतिकिलो ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो १००, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो २५० र लप्सी प्रतिकिलो ६०, किबी प्रतिकिलो ४००, सरिफा प्रतिकिलो २५० र आभोकाडो प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो १५०, अदुवा प्रतिकिलो १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ५०, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ रहेको छ ।

छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १००० निर्धारण गरिएको छ ।

लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

