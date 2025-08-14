बाराका नेता–कार्यकर्तासँग भेटवार्तामा विद्या भण्डारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाराका नेता–कार्यकर्तासँग भेटवार्ता गरिरहेकी छन्।
- भण्डारी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा भाग लिन मधेश झरेकी हुन् र भोलिसम्म बारामै बस्ने भएकी छन्।
- गढीमाइ मन्दिर पुगेर महागढीमाइ नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादवसहित स्थानीयले स्वागत गरेका थिए।
१५ भदौं, बारा । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाराका नेता–कार्यकर्ताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहेकी छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा भाग लिन भण्डारी मधेश झरेकी हुन् । हिजै संघको कार्यक्रम सकिए पनि भण्डारी भोलिसम्म बारामै बस्ने भएकी हुन् ।
‘आज कलैयामा केही कार्यक्रमहरु तय भएको छ । भोलिसम्म यतै रहन्छौं’, भण्डारीसँगै रहेका नेता प्रकाश पौडेलले भने । उनका अनुसार सामाजिक संघसंस्थाका कार्यक्रम सँगै भेटवार्ता चलिरहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आज बिहान गढीमाइ मन्दिर पुगेकी थिइन् । उनलाई महागढीमाइ नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव सहितका स्थानीयले स्वागत गरेका थिए ।
गढीमाइबाट फर्किएपछि मदन भण्डारी फाउण्डेसन बीरगञ्जको कार्यक्रममा सहभागी भइन् । फाउण्डेसनले सरकारी सेवामा नाम निकाल्ने युवाहरुलाई सम्मान कार्यक्रम राखेको थियो । सम्मान कार्यक्रमपछि स्थानीय नेताहरुसँग भेटघाट चलिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4