निजामती विधेयक आजै राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि टेबल हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते ६:५१

१६ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन आज राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी छ । आज अपराह्न सवा तीन बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालले निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

विधेयकमा मिल्न बाँकी विषय आजै टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी गरिएको हो । विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद लागु गर्ने विषयबाहेक अन्य अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको छ ।

आज बिहान पुन: बैठक बसेर नमिलेका विषयमा मिलाउने र प्रतिवेदन आजै राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति दाहालले बताइन् ।

आइतबारको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिका सदस्यलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

तर, विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राखेपछि समितिको बैठक सोमबार बिहान बस्ने गरी स्थगित भएको गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै कायम रहने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने गरी विधेयक पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।

तर विधायन व्यवस्थापन समितिमा आइतबारको छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपाने तथा मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले यही व्यवस्थालाई स्वीकार गरिए अबको तीन वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या हुने तर्क गरेका थिए । आइतबार यही विषयमा दुई घण्टासम्म छलफल भए पनि सहमति जुटेको थिएन ।

त्यसैले नमिलेको विषयमा आज सोमबार बिहान ११:३० बजे पुन: बैठक बसेर सहमति जुटाउने र सकेसम्म आजै पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी गरिएको हो ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि टेबल हुने

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने छन् ।

संघीय निजामती विधेयक
