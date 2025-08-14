News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुसेला काव्यशालामा गुञ्जिए नारायण ढकालका कविता र गीत
- कार्यक्रममा ढकालका १० कवितासहित सुसेला समूहले चारवटा गीत प्रस्तुत गरेको थियो।
१६ भदौ, काठमाडौं । सुसेला काव्यशालाको छैटौँ श्रृंखलामा लेखक नारायण ढकालले प्रस्तुति राखेका छन् । सुसेला संगीत समूहको आयोजनामा काठमाडौको शंखमुलमा आयोजित कार्यक्रममा ढकालका कवितासहित सांगितिक प्रस्तुति सुनाइएको थियो ।
कार्यक्रममा ढकालका १० वटा कविताका साथ सुसेला समूहले चारवटा गीत प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा ढकालले चार दशकअघि लेखेको एक गीतसमेत समेटिएको थियो ।
५ दशक लामो यात्राका क्रममा उनले सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएर पत्रकार, राजनीतिज्ञलगायत विभिन्न पहिचान बनाएका छन् । ढकालका दुर्भिक्ष, प्रेत संवाद, इरफान अली, वृषभबध, शोकमग्न यात्री, हजार माइलको बाटो, पीत संवाद, अन्तिम पात, नारायण ढकालका कथालगायतका पुस्तकहरू प्रकाशित छन् ।
सांगीतिक कार्यक्रमसहितको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भई कविता बाचन गर्दा आफूलाई फरक अनुभूति भएको ढकालले बताए । समारोहमा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, शार्दूल भट्टराई, हरि रोका, तुलसीदास महर्जन, कुमार उपाध्याय, नारायण अमृत, विनोदबिक्रम केसीलगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
सुसेला काव्यशाला दुई वर्षअघिदेखि हरेक महिनाको पहिलो शनिबार आयोजना हुँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4