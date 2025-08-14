+
पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताबारे विधान अधिवेशनमा पनि फरक मत राख्छु : सुरेन्द्र पाण्डे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १४:१५

  • नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताबारे पार्टीको निर्णयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा फरक मत रहने बताए।
  • पाण्डेले संविधानले रोक नगरेको विषयलाई पार्टीले विधान बनाएर रोक्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकार रोक्न पार्टीले मिल्दैन भने।
  • उनले पार्टी सदस्य बन्नासाथ अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया फरक रहेको र यो विषय विधान महाधिवेशनमा उठाउने बताए।

१६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताबारे पार्टीले लिएको निर्णयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा पनि स्वभाविक रुपमा आफ्नो फरक मत रहने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरसंवादको क्रममा उनले संविधानले रोक्दै नरोकेको विषयलाई पार्टीले विधान बनाएर रोक्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा पछिल्लो पटक बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले रोक लगाएको थियो । पार्टीको उक्त निर्णयमा पाण्डेले फरक मत दर्ज गरेका थिए । पार्टी अपानिमा उक्त मत सर्कुलर नभएपछि उनले पार्टीमा पुन: स्मरण गराएका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूले फरक मत राखेको र उक्त विषय आगामी विधान महाधिवेशनमा पनि राख्ने बताए ।

‘पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मसहित अरु नेताहरूले फरक मत राख्नुभयो । त्यसलाई तत्कालै भिन्न मतको रुपमा माइनट लेखन लेख्ने टोलीलाई दियौं । त्यो अपानिमा सर्कुलर भएन भनेपछि युवराज ज्ञवाली र म संयुक्त रुपमा छलफल गरेर पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘स्वभाविक रुपमा आगामी विधान अधिवेशनमा हाम्रो यो फरक मत रहन्छ । आउँदो महाधिवेशनको विषयमा पनि हामी उठाउनेछौं ।’

संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य बन्न रोक नलगाएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सोही प्रसंगमा संवाद गर्ने क्रममा पाण्डेले भनेका छन्, ‘संविधानले रोक्दै नरोकेको कुरालाई कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्न मिल्छ र ? या त यस्ता विषयहरू संविधान र कानुनले तोक्नुपर्थ्यो । लोकतान्त्रिक अधिकारलाई रोक्ने काम पार्टीले गर्न मिल्दैन ।’

पार्टी सदस्य बन्नासाथ अध्यक्ष नै भइहाल्छ कि भन्ने लिन नहुने पनि उनले बताए ।

‘पार्टीको सदस्य बन्नासाथ पार्टीको अध्यक्ष नै भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । पार्टीको अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया अर्कै छ । यो विषय पनि हामी पार्टीको विधान महाधिवेशनमा उठाउँछौं । र उठ्छ,’ उनले भने ।

संविधानले निर्वाचित भएको पद, मनोनित भएको पद र नियुक्ति भएको पद राष्ट्रपति भएपछि स्वत: जान्छ भनेको भन्दै पार्टी सदस्य बन्न रोक नलागेको बताए ।

सुरेन्द्र पाण्डे
