+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हेर्दै जानुस्, विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे निर्णय सच्याउने स्थिति बन्छ : उपाध्यक्ष पाण्डे

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १४:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे निर्णय सच्याउने स्थिति आउने दाबी गरेका छन्।
  • पाण्डेले पार्टीले भण्डारीको सदस्यता रोक्ने जस्तो नलाग्ने र आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्।
  • उनले एमालेका सदस्यहरू सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएकाले स्थिति फर्कन बाध्य हुने पनि उल्लेख गरेका छन्।

१६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे पार्टीले निर्णय सच्याउने स्थिति आउने दाबी गरेका छन् । उक्त निर्णय नसच्चिएसम्म आफूहरू लागिरहने उनको भनाइ थियो ।

सोमबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर संवाद गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा पछिल्लो पटक बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले रोक लगाएको थियो । पार्टीको उक्त निर्णयमा पाण्डेले फरक मत दर्ज गरेका थिए । पार्टी अपानिमा उक्त मत सर्कुलर नभएपछि उनले पार्टीमा पुन: स्मरण गराएका थिए ।

यसबारे सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पाण्डेले भण्डारीको सदस्यता पार्टीले रोक्छ जस्तो नलागेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताबारे विधान अधिवेशनमा पनि फरक मत राख्छु : सुरेन्द्र पाण्डे

‘विद्या भण्डारीको प्रवेशलाई पनि मलाई के लाग्छ भने यो पार्टीले रोक्छ जस्तो लाग्दैन । फर्कंदैन कि फर्कंदैन भनेको यो पार्टी पनि फरक्क फर्कने स्थिति देखिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘हामी आशावादी छौं, हामी त्यहाँसम्म पुग्छौं, जहाँसम्म यो कुरा सच्चिँदैन ।’

उनले पार्टीमा सबैभन्दा ठूलो सदस्यहरू नै हुने भएकाले अन्य नेताहरूको केही नचल्ने बताए ।

‘एमालेका सदस्य भन्दा ठूलो शक्तिशाली कोही छैन । सदस्यहरूको डिटर्मिनेशन भएपछि कोही नेताको केही चल्दैन । जहाँबाट पनि स्थिति फर्कन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘हेर्दै जानुस्, हामीले भनेको कुरामा शंका लाग्न सक्छ, अर्को अर्को साक्षात्कारमा तिमिहरूले भनेको कुरा सत्य रहेछ भन्ने स्थिति आउँछ ।’

उनले एमाले एकातिर हिँडिरहँदा अर्कोतर्फको बहस पनि सँगसँगै चलाउँदै हिँड्ने पार्टी भएको पनि बताए ।

‘यताबाट हिँडिरहेको बेलामा पनि हामी उताको बारेमा बहस गरिरहेका हुन्छौं । हामी अर्को बाटोको बहस गरिरहेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘नेकपा एमाले त्यो कोर्सबाट आएको पार्टी हुनाले यस्ता धेरै आन्दोलनका परिणामहरू पनि हुन् ।’

सुरेन्द्र पाण्डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताबारे विधान अधिवेशनमा पनि फरक मत राख्छु : सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताबारे विधान अधिवेशनमा पनि फरक मत राख्छु : सुरेन्द्र पाण्डे
हामीलाई बीआरआई पनि चाहिन्छ, एमसीसी पनि : सुरेन्द्र पाण्डे

हामीलाई बीआरआई पनि चाहिन्छ, एमसीसी पनि : सुरेन्द्र पाण्डे
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि तानाशाही र निरंकुशता छ : पाण्डे

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि तानाशाही र निरंकुशता छ : पाण्डे
गण्डकी स्वास्थ्य हब बन्ने चरणमा छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी स्वास्थ्य हब बन्ने चरणमा छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
पीएचडीका लागि एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले निकाले एक नम्बरमा नाम

पीएचडीका लागि एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले निकाले एक नम्बरमा नाम
सुशासनका सूत्र बन्नेछन् नोटबन्दी र जमिन नियन्त्रण नीति

सुशासनका सूत्र बन्नेछन् नोटबन्दी र जमिन नियन्त्रण नीति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित